I workshop sobre sífilis é realizado em Inhapim

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Saúde, promoveu no salão nobre do paço municipal, o I workshop sobre sífilis, destinado a capacitar dez equipes do programa Estratégia Saúde da Família e toda rede da atenção básica em saúde do município. O evento contou ainda, com a participação de diversos alunos do curso de medicina dos municípios de Caratinga e Ipatinga.

Na abertura do evento, representando o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, o enfermeiro e atual vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde” explicou para o público presente o que é a sífilis, desejando boas-vindas. “Quero primeiramente agradecer a Deus mais esta oportunidade de estarmos nos encontrando para aperfeiçoarmos e partilharmos conhecimento. A sífilis é uma doença sistêmica causada por ‘Treponema pallidum’, caracterizada por três fases clínicas sequenciais e sintomáticas separadas por períodos de infecção latente assintomática. Sintomas comuns incluem úlceras genitais, lesões cutâneas, meningite, doença aórtica e síndromes neurológicas. O diagnóstico é feito por sorologias e estudos selecionados adjuntivos fundamentados na fase da doença. Penicilina é o fármaco de escolha”, destacou o vice-prefeito.

Em sua palestra, o médico Michel de Souza Nacif Ferreira abordou a situação epidemiológica e sífilis adquirida, reforçando a importância do trabalho da atenção básica na prevenção e no diagnóstico precoce da doença. “Nossas unidades de saúde estão preparadas para promover os testes rápidos que detectam a presença da sífilis no organismo, de forma gratuita e sigilosa, a detecção precoce da doença é extremamente importante para iniciarmos o tratamento e frear a disseminação.” ponderou.

Já a médica Kelli Gomes Cruz abordou em sua palestra a sífilis em gestantes e congênitas. “A sífilis em gestação está cada vez mais incidente, visto que muitas gestantes têm seus parceiros apresentando diagnóstico sorológico positivo para a sífilis, contudo os mesmos não procuram o serviço a fim de realizar o tratamento. Dessa forma, tanto a mulher grávida quanto o feto são colocados em risco de contrair a doença, a qual trará danos à este binômio em qualquer fase da gestação, principalmente para o bebê. Além deste, estudos realizados em outras localidades também apontam como fatores de risco para a sífilis durante a gestação, ter parceiro sexual casual, ser HIV- positivo, ter baixa escolaridade, não usar preservativo e usar drogas ilícitas”, disse a médica.

Para a enfermeira Josiane Flamini Belo, coordenadora do Programa Estratégia Saúde da Família e referência em infecções sexualmente transmissíveis no município, abordar a sífilis neste workshop auxiliará na capacitação dos profissionais de saúde para notificação da doença, aumentando a testagem e direcionando os pacientes para tratamento. “A sífilis é uma doença de fácil diagnóstico e tratamento. A pessoa precisa saber que está em risco, caso tenha relação sexual sem uso de preservativos, pois pode estar infectada e sem sintomas. O desafio é justamente saber a importância e a necessidade de fazer o teste para diagnóstico. Temos, em todas as nossas unidades de saúde, testes rápidos não só de sífilis, mas também de HIV e hepatites B e C, que são realizados pela equipe técnica nas unidades de saúde”, ressaltou a enfermeira.

Outras informações podem ser obtidas diretamente nas unidades de saúde ou no Ambulatório Central de Saúde “Guapy Silva” localizado à Rua Teófilo José Moreira nº. 88, centro, em Inhapim.

Assessoria de Comunicação