Governo Municipal firma parceria com Líder Minas e garante a contratação de diversos moradores de Santa Bárbara do Lest

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O Governo Municipal está desenvolvendo mais um importante trabalho em Santa Bárbara do Leste e os frutos começam a surgir. Graças a uma parceria firmada entre a prefeita Wilma Pereira e a empresa Líder Minas, de Caratinga, 19 moradores do município agora estão oficialmente empregados.

Os novos funcionários da Líder Minas assinaram o contrato de trabalho na quinta-feira (24), após participarem de uma seleção realizada pela empresa. Além disso, diversos outros moradores deixaram currículos com a equipe da empresa, com a possibilidade de serem contratados, caso surjam novas vagas.

A prefeita Wilma Pereira participou de uma reunião com os novos contratados e com os interessados nas vagas que ainda poderão surgir. Wilma destacou a importância dessa parceria com a Líder Minas e disse que as empresas que tiverem vagas de trabalho disponíveis, podem entrar em contato através do telefone (33)33261000 para que a Prefeitura faça a divulgação. Com isso, a prefeita tem o objetivo de beneficiar as empresas e, principalmente, os moradores do município, ampliando as possibilidades para que eles sejam inseridos no mercado formal de trabalho.

A vice-prefeita Beth Leles parabenizou os novos funcionários da Líder por acreditarem no potencial que têm e por terem alcançado o objetivo de serem contratados pela empresa. Ela reafirmou seu compromisso de, ao lado da Prefeita, buscar sempre novas oportunidades para garantir o melhor aos moradores de Santa Bárbara do Leste.

A representante da empresa Líder, Jéssica Santos deu as boas-vindas aos contratados e destacou que a empresa seguirá mantendo a parceria com o município. Segundo ela, quando surgirem novas vagas, será priorizada a contratação dos dedicados e competentes moradores de Santa Bárbara do Leste.

Assessoria de Comunicação