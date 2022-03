Governo Municipal adquire veículo novo para a Secretaria de Educação

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O Governo Municipal segue trabalhando para garantir o pleno desenvolvimento de Santa Bárbara do Leste em todos os setores. Na última semana, a prefeita Wilma Pereira entregou as chaves de um veículo zero km nas mãos da secretária municipal de Educação, Meire Débora Silveira.

Segundo a prefeita, esse veículo será utilizado para transportar alimentos e materiais destinados às Escolas da rede municipal de ensino. Durante a entrega, Wilma reafirmou seu compromisso com os estudantes e com todos os educadores do município.

A entrega foi realizada na presença de diversas pessoas que foram ao pátio da Prefeitura, incluindo diretores das escolas municipais, funcionários da Secretaria de Educação, alguns Vereadores e aliados do Governo Municipal.

Para a secretária de Educação, Meire Débora Silveira, esse veículo mostra mais uma vez o comprometimento do Governo Municipal com a Educação. Segundo ela, a prefeita Wilma Pereira sempre cuida de cada detalhe para garantir o que há de melhor para todos os alunos e profissionais que trabalham na rede municipal de ensino. Meire Débora destaca que, ao lado da Prefeita, segue trabalhando para que a educação municipal continue sendo referência de qualidade em toda a região.

De acordo com a vice-prefeita Beth Leles, apesar de todas as dificuldades, o trabalho segue sendo realizado com compromisso e eficiência. Ela destaca que é um orgulho ser parceira da prefeita Wilma e evidencia a competência da Prefeita que, dia após dia, segue destinando diversos benefícios à comunidade.

O presidente da Câmara, Altair Nunes, disse estar muito feliz com mais essa aquisição. Para ele, a Prefeita está de parabéns por todos os benefícios que tem destinado à educação e a todos os setores públicos do município.

O vereador Ni dos Ferreiras agradeceu à prefeita por mais essa aquisição e reafirmou seu compromisso em trabalhar ao lado dela para trazer cada vez mais benefícios à população do município.

