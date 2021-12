Fundação Educacional de Caratinga recebe visita do deputado federal Mauro Lopes

Reunião teve como objetivo o planejamento de ações que visam beneficiar a população de Caratinga e região, principalmente dos setores da educação e saúde

CARATINGA – Na manhã da última sexta-feira, (26/11), a Fundação Educacional de Caratinga (Funec) recebeu a visita do Deputado Federal caratinguense, Mauro Lopes. A reunião promovida pelo presidente da Funec, senhor Josephino Gonçalves, contou com a participação do vice-presidente da Funec e diretor administrativo do Casu – Hospital Irmã Denise, Armando Arreguy, do superintendente especial de Gestão, Sérgio Gonçalves, da diretora executiva da Funec, Raquel Carvalho, do membro do Conselho Diretor da Funec, Kdner Valadares, do coordenador jurídico da Funec, Ivan Barbosa, do secretário Municipal de Saúde, Érick Gonçalves e da superintendente regional de Ensino, Landislene Gomes.

Durante a reunião, assuntos relevantes para o fortalecimento da Instituição principalmente no que abrange sua prestação de serviços de excelência à comunidade foram discutidos. E o presidente da Funec, Josephino Gonçalves, agradeceu o apoio recebido pelo Deputado. “Desejo que o deputado tenha ainda muitos anos de vida política, pois com essas atitudes de apoio, vamos continuar desenvolvendo e proporcionando à população um bom atendimento médico”.

Mauro Lopes afirmou que buscar recursos para Caratinga e região será sua prioridade até o encerramento do mandato. “Quero cumprimentar nossos amigos de Caratinga e a nova direção da Funec. A Fundação Educacional de Caratinga é um orgulho para nós caratinguenses. E estar ao lado do Josephino, que está presidindo esse conselho, me coloca numa situação privilegiada para que eu possa realmente ser um agente multiplicador dos desejos dessa fundação tão benéfica para Caratinga. Cuidando dos que mais precisam daqueles que querem uma formação superior e da saúde das pessoas, pois, hoje, a Funec tem o hospital que inclusive, é integrado ao Sistema Único de Saúde, o SUS, também ajudando as pessoas que precisam nas emergências. Nessa pandemia que estamos vivendo aqui no Brasil, o Casu continua sendo referência em tratamento de covid conhecido em todo estado, para mim como caratinguense é um orgulho estar aqui”, afirmou o deputado federal.

Na ocasião, o deputado destacou o trabalho realizado pela instituição no setor educacional e sua contribuição na promoção ao ensino superior de qualidade. Outro setor de grande contribuição da Funec para Caratinga e região que foi tema da reunião é o da saúde. O trabalho desenvolvido pela direção e equipes do Casu – Hospital Irmã Denise como referência em Minas Gerais no tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19 foi bastante elogiado. A parceria com produtores rurais e o campo de ensino aprendizagem proporcionados pela Fazenda Experimental mantida pela Funec também foram discutidos na reunião.

Para o superintendente especial de Gestão da Funec, Sérgio Gonçalves, o fortalecimento da parceria com é muito positivo para Caratinga e região. “É de notório conhecimento, o prestígio que o deputado Mauro Lopes tem na esfera municipal, estadual e federal. Uma entidade como a nossa tem interesse nessas três esferas, trabalhamos juntos. E falar de Mauro Lopes é uma honra muito grande. Ele é uma pessoa que tem essa ligação muito forte com Caratinga e com a Funec. Traçamos hoje vários projetos, e esperamos em um curto prazo, apresentar o resultado dessa programação não só para a Funec, mas para a cidade e região, pois todos os assuntos discutidos referem-se à educação e a saúde principalmente”, finalizou o superintendente.