Jovem atleta de Reduto se destaca em campeonato nacional de fisiculturismo natural

O atleta Arlindo ( @arlindopierree ), de 19 anos, natural de Reduto, vem ganhando destaque no cenário do fisiculturismo. No dia 28 de fevereiro de 2026, ele competiu em Bragança Paulista (SP) pela Federação FNB, ( @fisiculturismonaturalbrasil )conquistando excelentes resultados em sua primeira participação.

Arlindo alcançou Top 2 na categoria Classic Physique e Top 5 na categoria Mens Physique, mostrando grande potencial no esporte e representando muito bem a região.

O atleta é preparado pelo Edson Mendes (@nutri.edsonmendes) e realiza seus treinos na Academia Physicus (@academiaphysicus) onde segue uma rotina intensa de preparação para competições.

A jornada também contou com o apoio da Prefeitura de Reduto (@prefeituradereduto), do secretário de esportes Rogério (@rogeriopereirarcc) e do profissional da educação física da prefeitura Maicon (@maiconmulti), que contribuíram para que o atleta pudesse participar do evento e levar o nome da cidade para um campeonato de nível nacional.

Com disciplina, dedicação e muito trabalho, Arlindo segue firme em sua trajetória no fisiculturismo, levando o nome de Reduto cada vez mais longe nos palcos do esporte.