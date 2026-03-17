Jovem atleta de Reduto se destaca em campeonato nacional de fisiculturismo natural

Arlindo alcançou Top 2 na categoria Classic Physique e Top 5 na categoria Mens Physique, mostrando grande potencial no esporte e representando muito bem a região.
O atleta é preparado pelo Edson Mendes (@nutri.edsonmendes) e realiza seus treinos na Academia Physicus (@academiaphysicus) onde segue uma rotina intensa de preparação para competições.
A jornada também contou com o apoio da Prefeitura de Reduto (@prefeituradereduto), do secretário de esportes Rogério (@rogeriopereirarcc) e do profissional da educação física da prefeitura Maicon (@maiconmulti), que contribuíram para que o atleta pudesse participar do evento e levar o nome da cidade para um campeonato de nível nacional.
Com disciplina, dedicação e muito trabalho, Arlindo segue firme em sua trajetória no fisiculturismo, levando o nome de Reduto cada vez mais longe nos palcos do esporte.