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Jovem atleta de Reduto se destaca em campeonato nacional de fisiculturismo natural

O atleta Arlindo (@arlindopierree), de 19 anos, natural de Reduto, vem ganhando destaque no cenário do fisiculturismo. No dia 28 de fevereiro de 2026, ele competiu em Bragança Paulista (SP) pela Federação FNB, (@fisiculturismonaturalbrasil)conquistando excelentes resultados em sua primeira participação.

Arlindo alcançou Top 2 na categoria Classic Physique e Top 5 na categoria Mens Physique, mostrando grande potencial no esporte e representando muito bem a região.

O atleta é preparado pelo Edson Mendes (@nutri.edsonmendes) e realiza seus treinos na Academia Physicus (@academiaphysicus) onde segue uma rotina intensa de preparação para competições.

A jornada também contou com o apoio da Prefeitura de Reduto (@prefeituradereduto), do secretário de esportes Rogério (@rogeriopereirarcc) e do profissional da educação física da prefeitura Maicon (@maiconmulti), que contribuíram para que o atleta pudesse participar do evento e levar o nome da cidade para um campeonato de nível nacional.

Com disciplina, dedicação e muito trabalho, Arlindo segue firme em sua trajetória no fisiculturismo, levando o nome de Reduto cada vez mais longe nos palcos do esporte.

Fonte: Portal Caparaó

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