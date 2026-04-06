Jogador morre durante partida em Bom Jesus do Galho

DA REDAÇÃO- A comunidade esportiva regional está de luto com o falecimento do atacante Jaiderson Henrique, jogador bastante conhecido e respeitado nos campos da região. Dono de uma trajetória marcada por dedicação e talento, Jaiderson participou de diversos campeonatos e, na maioria das vezes, representou com orgulho a camisa da Associação Sportiva de Bom Jesus do Galho.

Neste fim de semana, o atleta disputava a Copa do Trabalhador, em Bom Jesus do Galho, defendendo a equipe do Bonja Júnior. Ele formava o ataque ao lado do amigo Juninho do Pelota e, como em tantas outras ocasiões, fazia em campo o que mais amava: jogar futebol. No entanto, de forma inesperada, Jaiderson passou mal durante a partida. Ele foi socorrido ainda no local, mas, infelizmente, não resistiu.

Além de sua história com o futebol de Bom Jesus do Galho, Jaiderson também teve passagem marcante pelo Esplanada Esporte Clube. No Campeonato Regional de 2018, defendendo o Verdão, foi vice-campeão da competição e marcou um dos gols da final, desempenho lembrado até hoje por torcedores e companheiros.