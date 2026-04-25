Caratinga sedia nova etapa do JEMG

Após conquistar cinco títulos na primeira etapa microrregional em Ipanema, município vai receber delegações para mais jogos

CARATINGA- O município de Caratinga será sede da próxima etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG/2026), que acontece entre os dias 27 de abril e 2 de maio, reunindo estudantes-atletas de diversas cidades da região.

Durante o período, serão disputadas as modalidades coletivas do Módulo II (15 a 17 anos) — basquete, futsal, handebol e voleibol — além das partidas de xadrez nos Módulos I e III. Os jogos acontecerão em diferentes espaços esportivos da cidade, incluindo os ginásios do CTC, América Futebol Clube e UNEC, além de outras quadras esportivas utilizadas para as competições.

A expectativa é de intensa movimentação em Caratinga, com a chegada de delegações, comissões técnicas e familiares, o que deve gerar impacto positivo no comércio e nos serviços locais.

De acordo com o secretário municipal de Esporte, Cultura e Turismo, Odiel de Souza, sediar a etapa representa um importante avanço para o município. “Receber os Jogos Escolares é uma grande oportunidade de valorizar nossos jovens atletas, incentivar a prática esportiva e fortalecer Caratinga como referência na realização de eventos esportivos”, destacou.

Balanço da etapa realizada em Ipanema destaca desempenho de Caratinga

Antes da etapa em Caratinga, a primeira fase microrregional do JEMG foi realizada no município de Ipanema, entre os dias 13 e 17 de abril, reunindo atletas do Módulo I (12 a 14 anos) de diversas cidades da região.

Participaram escolas das redes municipal, estadual e privada de ensino dos municípios de Alvarenga, Bom Jesus do Galho, Caratinga, Dom Cavati, Inhapim, Ipanema, Piedade de Caratinga, Pingo d’Água, Pocrane, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Taparuba, Tarumirim e Ubaporanga, com disputas nas modalidades basquete, futsal, handebol e voleibol.

Caratinga teve desempenho expressivo e foi um dos grandes destaques da competição, conquistando cinco títulos nas modalidades coletivas.

A Escola Professor Jairo Grossi foi campeã no futsal feminino e masculino e no handebol feminino e masculino, enquanto a Escola Estadual Maria Júlia de Mattos, do distrito de Dom Modesto, conquistou o título no voleibol masculino.

A Prefeitura de Caratinga ofereceu suporte logístico às delegações, incluindo transporte dos estudantes-atletas e acompanhamento durante toda a competição.

Próximos passos rumo à etapa regional

As escolas campeãs nas etapas microrregionais garantem vaga para a Etapa Regional do JEMG, que neste ano será realizada entre 29 de junho e 4 de julho, no município de Almenara.

Com o bom desempenho obtido na etapa de Ipanema e a responsabilidade de sediar a nova fase, Caratinga se consolida como protagonista no cenário esportivo escolar regional, incentivando o desenvolvimento dos jovens atletas e fortalecendo o esporte educacional.

Confira as Escolas classificadas nas modalidades coletivas do módulo 1 para a Etapa Regional: