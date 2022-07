Entre Folhas registra a maior pontuação da história do município na tabela do ICMS Cultural

ENTRE FOLHAS – Entre Folhas conquistou 7,15 pontos na tabela do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Patrimônio Cultural, exercício 2023. A alta pontuação, divulgada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG) nesta última semana, garante o repasse estimado em R$150.000 mil reais que serão transferidos para o Município em parcelas mensais, para investimentos em ações do Departamento de Cultura, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.

O ICMS Patrimônio Cultural é um programa que beneficia municípios, através de recursos financeiros, para preservação do patrimônio cultural do Estado. Segundo a gerente do Setor em Entre Folhas, Sabrina Cássia, a pontuação é recebida de acordo com o trabalho desenvolvido. “Nossa equipe comprovou as ações da gestão através da nossa política municipal de proteção do nosso patrimônio, com documentos como legislação existente, nosso Conselho que está em funcionamento, registro de tombamento e inventários, além dos eventos que sempre promovemos”, explica.

A pontuação conquistada é a maior da história do Município. Além de Entre Folhas, mais de 800 municípios mineiros receberão aporte financeiro para estimular a defesa de bens culturais e preservação da identidade do seu povo.

Assessoria de Comunicação