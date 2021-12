ENTRE FOLHAS: IV Conferência Municipal discute propostas para a melhoria da educação brasileira

ENTRE FOLHAS – Na tarde deste sábado, 11, aconteceu a quarta Conferência Municipal de Educação, com o tema: “Inclusão, equidade e qualidade: compromisso com o futuro da educação brasileira”. Sob a organização da Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação, o evento, que aconteceu na Escola Municipal América Ribeiro Lopes, reuniu pais, sociedade civil e profissionais das redes municipal e estadual de ensino, em torno do debate de propostas para a melhoria da qualidade do ensino no Brasil.

Um dos eixos dentro do tema proposto, a necessidade de investimento na qualificação docente, com bolsas de mestrado e doutorado, sem prejuízos para a carreira e salário foi enfatizado pela palestrante Leilamar Pires, mestre em Educação e Linguagem. “Na Conferência Nacional esse eixo deve ser amplamente debatido, a partir da colaboração dos fóruns municipais e estaduais, através do envio dos resultados obtidos nas reuniões”, explica.

Após a palestra, os participantes foram divididos em grupos. Houve a discussão e elaboração de emendas ou conclusões, a partir de cada um dos eixos. A seguir um representante da equipe apresentou a sugestão de trabalho. “Tem propostas que poderão ser aceitas ou rejeitadas, mas tem propostas que provavelmente serão escolhidas, após eventuais análises”, comentou a supervisora escolar Elaine Franco, que foi sucinta ao falar de resultados. “Tecnologia, a meu ver, é dos mais importantes”, sintetiza.

A secretária de Educação, Maria Goretti Flamini, destacou os pontos que considerou de extrema importância, na discussão. “A inclusão de todos com equidade e igualdade no sistema educacional de ensino público, a valorização dos profissionais da educação com plano de carreira sólido, a conectividade (internet e equipamentos), e seus desafios no âmbito da educação”, explica a profissional que falou, ainda, do que seria um bom resultado. “Formação continuada para todos os profissionais e de forma gratuita, oferecida pelo município em parceria com o Estado e União”, explica.

De acordo com informações da Secretaria de Educação, as propostas do Município de Entre Folhas serão encaminhadas para o debate regional, depois estadual e, finalmente, serão debatidas a nível nacional.

Assessoria de Comunicação