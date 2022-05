Em Raul Soares, Projeto “Planeta Água em Cena 4” incentiva crianças a preservar a água

Apresentações gratuitas da peça foram realizadas em escolas da cidade nos dias 05, 06 e 09 de maio

RAUL SOARES – As escolas municipais Coronel João Domingos, Afonso Vaz e Centro de Educação Infantil Pequeno Aprendiz receberam nos dias 05, 06 e 09 de maio a peça teatral infantil “Planeta Água em Cena 4”, que levou reflexões sobre a importância da preservação da água e do meio ambiente para todos os seres vivos.

Com histórias e músicas divertidas, o pinguim Pinguinho enfrentou dificuldades com a falta de água na sua casa, e precisou da ajuda de seu avô, o Vovô Pingão e outros amigos para aprender sobre o consumo consciente desse elemento, com atitudes responsáveis e sustentáveis.

O evento gratuito recebeu 800 crianças. Sucesso com o público, essa já é a quarta edição do projeto, que segue com suas apresentações por diversas cidades do Brasil. O intuito é que as crianças aprendam desde cedo a respeitar e manter a natureza, para deixarmos um planeta melhor para as futuras gerações.

“Planeta Água em Cena 4” é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura e realizado pelo Ministério do Turismo via Secretaria Especial de Cultura. O Projeto é uma produção da Incentivar, e em Raul Soares contou com o patrocínio da Elerá.

“Alinhado ao compromisso da Elera Renováveis para o combate às mudanças climáticas, este projeto cumpre um papel essencial na educação e conscientização das crianças, que são peça fundamental para um futuro que preserve nossos recursos naturais valiosos, como a água.”

Sobre a ELERÁ

A Elera Renováveis é uma das maiores geradoras de energia limpa e renovável do Brasil. A companhia conta com mais de 70 ativos energéticos em operação e 30 em construção, e tem como compromisso promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental das regiões onde atua. Uma das linhas do investimento social da Elera é o Edital para projetos de incentivo fiscal, que já beneficiou mais de 28 comunidades em todo país com investimento de mais de R$2,6 MM.

Sobre o Ministério do Turismo

Principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts).