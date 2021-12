Câmara de Piedade de Caratinga devolve R$ 115 mil para prefeitura. A verba que será destinada ao esporte

PIEDADE DE CARATINGA – A Câmara de Piedade de Caratinga, através de um trabalho comprometido com a população, e com empenho do presidente Cristiano Honório, juntos dos demais oito vereadores, e do assessor contábil Márcio Alexandre conseguiu fazer uma economia recorde, e devolver à prefeitura o valor de R$ 115 mil.

O presidente Cristiano Honório destacou que foi uma devolução jamais vista no município. “É com grande satisfação que anuncio essa devolução, que só foi possível com a ajuda de todos os vereadores. A gente conseguiu fazer uma economia recorde devolvendo esse dinheiro para beneficiar a população. Conversamos entre nós vereadores e temos um projeto para beneficiar nossas crianças, já conversamos com o prefeito Adolfo, que nos apoiou, e o dinheiro será usado num centro de treinamento para Piedade de Caratinga. O mais importante é ajudar essas crianças, ajudar aos pais, esse é o meu foco, ajudar. Graças a Deus tenho apoio de todos os vereadores para que nosso trabalho fique cada dia melhor”, destacou o presidente Cristiano Honório.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

De forma bastante clara, o assessor contábil Márcio Alexandre, fez a prestação de contas para todos os presentes na reunião da Câmara dessa última terça-feira (7), e destacou o trabalho eficiente dos vereadores. “Hoje os administradores públicos estão mais educados financeiramente quanto aos pagamentos de obrigações em dia, e administrativamente quanto aos cumprimentos de metas previstas nas legislações pertinentes. Em Piedade de Caratinga temos uma particularidade, os vereadores que têm presidido a Câmara, incentivados pelos seus pares, tem devolvido recursos financeiros sem necessidade de aplicações para o executivo, independente de lados políticos. A cada ano devoluções tem sido maiores. Para nós assessores, é estimulante trabalhar com políticos deste estilo, pessoas sérias, objetivadas em continuar no segmento político, mas sem inquéritos ou processos judiciais. É cômico, mas vale como exemplo para os administradores estaduais e da união”, destacou Márcio Alexandre.

Márcio ressaltou também o empenho dos vereadores em desenvolver um trabalho sério, e a harmonia dos poderes legislativo e executivo em Piedade. “Este ano a Câmara está sendo presidida pelo vereador Cristiano Honório, que em comum acordo com os demais vereadores, está devolvendo para a prefeitura R$ 115 mil. Para municípios do porte de Piedade, essa devolução bem indicada pelos vereadores e nas mãos de um bom prefeito, faz muita diferença. Portanto, podemos dizer que em Piedade de Caratinga, a harmonia entre os poderes e a seriedade no trato com o dinheiro e principalmente da administração pública deve ser usado como exemplo. E para mim é um privilégio assessorar políticos/administradores desta estirpe”, concluiu Márcio.

ESPORTE

Para falar da importância do esporte na vida dos pietatianos, os professores de educação infantil, Irma Paulino de Almeida, e de jiu-jitsu e box Jean Chaves, usaram a tribuna.

Irma destacou que trabalha com educação infantil há mais de nove anos, e falou da importância do esporte para a vida das crianças e dos adolescentes. “Nós entendemos que as crianças e os adolescentes necessitam da prática de esporte fora do ambiente escolar, e do ambiente familiar. A prática de esporte contribui para o desenvolvimento físico, emocional e psique. Uma criança que pratica esportes, está evitando várias doenças”, enfatizou Irma.

Jean Chaves disse que Piedade de Caratinga tem crianças e adolescentes que participam de várias competições, são bem sucedidos e também destacou a importância do esporte. “O esporte tem uma importância enorme e a criação do centro de esportes é uma oportunidade do município crescer. Quando se fala de esporte, não é simplesmente ser um bom jogador ou um bom lutador, é uma oportunidade sendo dada

às nossas crianças, aos pais, ao comércio, afinal de contas, esporte é saúde, é segurança pública, e quando a gente tira uma criança da rua através do esporte, é muito bom”, disse o professor Jean Chaves.

PREFEITO ADOLFO BENTO

O prefeito Adolfo Bento elogiou o trabalho do presidente da Câmara, Cristiano Honório e dos demais vereadores pela economia feita na Casa, devolvendo 115 mil para o executivo. “Já fizemos a terraplanagem perto do centro de treinamento, e essa verba será destinada para parte dessa obra, porque não dá para fazer tudo, mas afirmo que vamos lutar para fazer tudo”, concluiu o prefeito Adolfo Bento.