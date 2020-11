Dr. Gleydson, prefeito eleito de Ubaporanga, fala de suas propostas

O vice Ailton Barbosa afirma que trabalhará ao lado de Gleydson para melhorar o município

DA REDAÇÃO – Nesta terça-feira (17), a reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA recebeu em seu estúdio o novo prefeito de Ubaporanga Gleydson Delfino Ferreira, 38 anos, do PSD, e seu vice, Ailton Barbosa do PSC.

Dr. Gleydson, que também é médico, falou de seus projetos para o município e das mudanças que pretende realizar para o bem da população.

O vice-prefeito ressaltou a boa parceria com Dr. Gleydson e afirmou que trabalhará muito em prol do povo. “Eu e Gleydosn sempre fomos amigos, crescemos juntos em Ubaporanga, e sentimos que Ubaporanga precisava de políticos novos. Entramos com vontade de trabalhar, o povo merece, é carismático, vou trabalhar junto com Gleydson com muita vontade”, disse Ailton Barbosa.

Como o senhor iniciou na vida política, e quando decidiu que deveria disputar uma vaga no executivo?

Nos anos de 2009 a 2012 fui secretário de Saúde, onde fizemos onde fiz uma boa administração na saúde, e a partir desse momento a gente começou a entrar na política de Ubaporanga. Trabalhei também, eu e Ailton Barbosa, que hoje é meu vice, pedindo voto para o Misael Varela, que é o deputado, onde conseguimos uma expressiva votação em Ubaporanga, onde demos 1.877 votos para ele. Desde então decidi ser candidato a prefeito de Ubaporanga.

O senhor é médico, portanto muito conhecido em Ubaporanga e região. Ver a carência da população nessa área também foi determinante para o senhor ser candidato?

Com certeza, hoje sou médico, sou um ser humano, e gosto de ajudar. Falo aquele ditado que usei muito em minha campanha: ‘o que a gente planta, a gente colhe’. Não vou deixar de ajudar a população de Ubaporanga e também das cidades vizinhas.

Como avalia sua campanha e também a vitória?

A nossa campanha foi uma campanha limpa, por isso que a gente chegou ao final. Foi uma campanha de transparência, o que Ubaporanga precisava. Ubaporanga hoje precisa de renovação, então eu com Ailton e minha equipe, faremos uma renovação dentro da cidade, se Deus quiser.

Quais os principais projetos para os próximos anos, qual setor precisa de mais atenção?

Eu e Ailton entramos dentro das casas das pessoas, que nos cobraram muito saúde. Saúde hoje tem que ter uma renovação, a população está sofrendo muito e é nossa prioridade também educação, e melhorias nas estradas, que fomos muito cobrados. A população de Ubaporanga pode contar com a gente.

Como pretende trabalhar com o legislativo?

Quero ter uma união com o legislativo, não existe lado A, nem lado B, nem C, sou companheiro de todos, queremos uma mudança para Ubaporanga, para a população parar de sofrer, sou prefeito de todos.

Que mensagem o senhor deixa para Ubaporanga?

População de Ubaporanga, quero agradecer a todos que abriram as portas pra mim e Ailton Barbosa, vou honrar o voto de vocês para fazer uma renovação no município. Fica meu agradecimento a todos.