Dom Cavati retoma as atividades da Guarda Mirim

DOM CAVATI – O município de Dom Cavati retomou atividades da Guarda Mirim (Programa Jovem Aprendiz), que há muitos anos estava inativa. Em janeiro desse ano foi realizada a primeira reunião de proposta sobre a reativação da instituição que à época contou com representantes da Polícia Militar, Conselho Tutelar, vereadores, diretoria do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e representantes da Guarda Mirim de Inhapim.

Na oportunidade o prefeito José Santana Júnior, o “Juninho da Saúde”, explanou a importância da reativação da Guarda Mirim no município, visando a inserção do jovem ao mercado de trabalho, proporcionando oportunidades de aprendizado profissional.

Em fevereiro foi feito um encontro com os representantes comerciais do município para despertar interesse deles em contar com um jovem aprendiz em seu estabelecimento, podendo proporcionar benefício ao empregador pelos serviços prestados e ao jovem pelo aprendizado profissional adquirido.

As inscrições para o processo seletivo da Guarda Mirim ocorreram entre os dias 15 a 19 de fevereiro, admitindo inscrições de jovens de 14 a 17 anos, tendo mais de 100 inscritos para o processo seletivo. Após as inscrições, outro encontro foi realizado com os pais e/ou responsáveis pelos jovens inscritos, abordando temas de suma importância quanto ao programa que estaria se estabelecendo no município.

Um mês depois foi aplicado o exame de conhecimentos gerais no processo seletivo da guarda mirim, onde compareceram 99,3% dos inscritos. Foram selecionados os 60 jovens melhores colocados segundo a pontuação do exame de conhecimentos gerais.

Com o empenho e apoio do executivo municipal e do poder legislativo, no dia primeiro de julho de 2021, foram retomadas as atividades da Guarda Mirim (Programa Jovem Aprendiz) no município de Dom Cavati.

Os 60 jovens aprovados no processo seletivos estarão disponíveis para inserção no mercado de trabalho, respeitando os direitos e regras trabalhistas e após intenso treinamento interdisciplinar.

Foram admitidos no quadro da prefeitura alguns jovens e realocados em diversos setores. “É muito gratificante ver uma instituição tão bacana retornando as atividades em nosso município, pude fazer parte e contribuir por diversos anos quando jovem na guarda mirim de Dom Cavati, é uma honra para mim como prefeito poder estar participando da retomada de atividades dessa brilhante instituição em Dom Cavati, esperamos poder contar com apoio total e incondicional do comerciante de Dom Cavati, para darmos oportunidades aos nossos jovens de aprendizado profissional, esperamos atingir o sucesso, pois só de estarmos retomando as atividades da instituição já é uma grande vitória”, afirmou o prefeito Juninho da Saúde.

O vereador Júnior Batista Marques, autor do projeto de lei enalteceu os pontos mais importantes para o restabelecimento da instituição da guarda mirim no município. “Agradecemos primeiro a Deus por estar nos dando essa grande oportunidade de entregar esse projeto realizado para a cidade de Dom Cavati, agradeço a todos que confiaram no projeto, que se empenharam e fizeram acontecer, agora podemos ter mais oportunidades de aprendizado profissional aos nossos jovens de 14 a 17 anos de nossa cidade, é muito gratificante”, destacou o vereador.

A secretária de Assistência Social e Promoção Humana, Natália Alexandra, afirma que o trabalho da guarda mirim é muito importante para sociedade, uma vez que o projeto é voltado para os jovens, tendo em vista que se busca o aprimoramento das habilidades dos jovens com a paulatina inserção no mercado de trabalho junto aos comerciantes locais.

A coordenadora da Guarda Mirim de Dom Cavati, Thais Abreu, também exalta a importância do projeto na cidade. “Primeiramente agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, agradeço aos pais, por confiarem no projeto em nossa cidade, agradecemos aos jovens por demonstrar interesse e força de vontade para participar do projeto, pois é um projeto de suma importância para o desenvolvimento social e profissional do jovem, uma vez que ele é inserido no mercado de trabalho, desenvolve habilidades que geram aprendizado profissional e crescimento como ser humano, tornando-se um destaque na sociedade, por todo seu comprometimento e profissionalismo adquirido ao longo do tempo”, ressaltou Thais.

Gabriel Amaro, jovem aprendiz realocado na sede da prefeitura pontua os pontos positivos do projeto em na cidade. “Gosto da forma de incentivo ao desenvolvimento de compromisso, disciplina e aprendizado sobre hierarquias no trabalho do dia a dia, são muito importantes também os projetos desenvolvidos, a exemplo da campanha do agasalho realizado pela instituição e a inserção nossa ao mercado de trabalho visando desenvolver nossas habilidades profissionais, é gratificante estar participando desse projeto, disse Gabriel.

O programa jovem aprendiz tem suas relações de trabalho previstas e reguladas na consolidação das leis trabalhistas, na qual se assegura a proteção à juventude, bem como a garantias dos direitos trabalhistas especificados na legislação do trabalho, e ainda, a vedação a inserção de qualquer jovem aprendiz em trabalho insalubre, periculoso e que lhe acarrete risco social e a sua integridade.

Assessoria de Comunicação