Dom Cavati recebe nova viatura

DOM CAVATI – Nessa quinta-feira (27), foi realizada a entrega de uma nova viatura proveniente de emenda parlamentar da bancada mineira no Congresso Nacional, indicada pelo deputado federal Geraldo Junio do Amaral a qual “contribuirá significativamente para a prevenção criminal, a promoção da paz social e para o aumento da sensação de segurança”.

A solenidade ocorreu na Câmara dos Vereadores na cidade de Dom Cavati e contou com a presença de diversas autoridades sendo entregue para a sociedade um veículo Renault Duster que será empregado no policiamento ostensivo.

“Vale ressaltar que o estado de Minas Gerais é o mais seguro do Brasil, de acordo com os dados do SINESP – Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, e isso, em muito se deve à gestão empregada pela Polícia Militar em suas ações e operações, bem como ao aporte de recursos financeiros e logísticos nos últimos anos, sobretudo, recursos federais provenientes de emendas parlamentares”, informa a PM.