Dnit afirma que busca licença para pavimentar trecho da BR-474 que corta a reserva

CARATINGA/IPANEMA- Quem passa pela BR-474, estrada Caratinga-Ipanema, há anos convive com os transtornos do acesso no período chuvoso. Com as chuvas dos últimos dias não tem sido diferente.

O trecho de 7,5 quilômetros sem pavimentação sentido Ipanema/Caratinga, que atravessa a Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) é crítico. Em meio à tanta lama, condutores enfrentam um cenário perigoso e o local torna-se intransitável.

A reportagem entrou em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pelo trecho, que informou que possui contrato de manutenção vigente, com serviços de recapeamento, tapa-buracos, manutenção dos dispositivos de drenagem e roçada da vegetação às margens da rodovia.

O Dnit ainda esclareceu que se tratando do trecho em questão, “o segmento se encontra em área de Mata Atlântica, zona protegida, que necessita de uma licença ambiental específica. O DNIT está trabalhando para a obtenção dessa licença, a fim de dar prosseguimento ao projeto de pavimentação do trecho”.