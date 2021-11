Divulgada lista de classificados do Concurso de Qualidade dos Cafés da Região de Caratinga

CARATINGA- A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater), em parceria com o Sicoob Credcooper, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Certifica Minas Café, divulga a lista dos finalistas do Concurso de Qualidade dos Cafés da Região de Caratinga, nas categorias natural e cereja despolpado.

O concurso contou com participação expressiva de produtores de Caratinga e região. Foram 250 amostras inscritas. Conforme os organizadores, todos os cafés classificados obtiveram acima de 84 pontos, demonstrando a valorização do produto.

Cada amostra precisou conter no mínimo 2,0 kg de café beneficiado com o rótulo e a Ficha de Inscrição devidamente preenchida, representando fielmente o lote inscrito de cinco sacas.

Na categoria café natural, o café recém-colhido é levado para secar. Já na categoria café cereja descascado, despolpado ou desmucilado, após a lavagem, há uma separação dos frutos verdes e secos dos frutos maduros. Depois, eles passam por um descascador para só depois seguirem para secagem.

No encerramento, previsto para o mês de dezembro, serão anunciados os primeiros colocados de cada uma das categorias.

Confira os classificados: