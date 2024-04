Dirceu Lopes: Um ‘príncipe’ na cidade

CARATINGA – Um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro esteve em Caratinga neste sábado (20) para uma tarde de autógrafos. Dirceu Lopes participou de um evento promovido pela TOCCA (Torcida Organizada do Cruzeiro de Caratinga). Cruzeirenses de várias gerações compareceram no clube AABB, para prestigiar o eterno ídolo. Dirceu, vestiu a camisa estrelada em 610 jogos, marcou 225 gols, ganhou nove títulos estaduais, Taça Brasil de 1966 em cima do poderoso Santos de Pelé, Libertadores da América de 1976. Dirceu encerrou a carreira em 1980 jogando pelo Fluminense. O craque se emocionou com tanto carinho dos cruzeirenses de Caratinga.

Várias gerações de torcedores celestes que ouviram falar da importância de Dirceu para a Raposa, tiveram a oportunidade de reverenciar o ídolo. Com muita humildade, o “príncipe”, apelido que recebeu da imprensa na época, atendeu a todos com muita humildade e carinho. Em diversos momentos, se emocionou com tanto carinho.

O presidente da TOCCA, André Chalabi, também se emocionou em vários momentos, se dizendo realizado com o evento. Na oportunidade, muitos torcedores levaram pra casa o livro ‘O Príncipe, a real história de Dirceu Lopes’, escrito por Pedro Blanck. Foi uma tarde inteira de reverência a lenda da camisa dez celeste.

Rogério Silva