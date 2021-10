Dia do Idoso é celebrado com a segunda edição dos Jogos Recreativos da Terceira Idade em Inhapim

INHAPIM – No dia 1º de outubro é celebrado o Dia Internacional do Idoso, data que convida à reflexão sobre as dificuldades do processo de envelhecimento e a importância da implementação de ações e políticas públicas que assegurem maior qualidade de vida na terceira idade.

Como forma de homenagear esse público, a prefeitura de Inhapim através das secretarias de Esporte, Lazer e Turismo, Saúde e Assistência Social promoveram a segunda edição dos Jogos Recreativos da Terceira Idade na Praça de Esportes “João Felisberto Pereira” no centro de Inhapim.

A primeira edição dos jogos foi realizada em 2015, e novamente neste ano os profissionais de educação física do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica – NASF-AB Santa Cruz, Carolina Alves da Silva e Everaldo Amaral Santos idealizaram o projeto que contou com a participação dos idosos das Unidades de Santo Antônio do Alegre, Córrego Bela Fama, Brás, Januários, Moreiras, Centro, Santo Antônio, Santa Cruz e Esperança. “Estamos contentes em fazer parte deste projeto, nosso objetivo é conscientizar nossos idosos sobre questões que vão desde os direitos da pessoa idosa até a importância dos cuidados com a saúde física e mental. A prática de atividades físicas proporciona diversos benefícios aos nossos idosos como prevenção de doenças que podem surgir nessa fase da vida, aumenta a resistência imunológica, melhora nosso sistema cardiovascular gerando bem-estar e fortalece nossos músculos e ossos” explicaram os profissionais.

Os idosos participaram dos jogos nas modalidades de revezamento 4×50 metros raso e arremesso de peso por equipes de idosos atendidos pelo Programa Estratégia Saúde da Família – ESF.

Para o secretário da Saúde, Flávio Henrique do Nascimento Moisés, o cuidado com os idosos é fundamental. “Nossa sociedade está envelhecendo gradualmente. Precisamos, enquanto poder público, promover ações, condições e suporte para que o cidadão tenha a sua velhice com uma melhor qualidade de vida”, comentou.

RESULTADO DOS JOGOS

Na modalidade por revezamento 4×50 metros raso em primeiro lugar ficou o ESF-Esperança, segundo colocação para o ESF-Santa Cruz, em terceiro lugar os idosos do ESF-Santa Clara e em quarto ESF-Bras.

Na modalidade arremesso de peso feminino, em primeiro lugar ficou a equipe do ESF-Santa Clara, em segunda colocação o ESF-Brás, a terceira colocação ficou o ESF-Santo Antônio e na quarta colocação, ESF-Alegre.

Nos 50 metros rasos femininos, teve a representante do ESF Santo Antônio com a dona Maria de Lourdes, em segundo lugar ficou a dona Terezinha de Jesus, representante do ESF- Brás. Terezinha Batista Andrade representando o ESF-Santa Clara foi a terceira colocada, e na quarta colocação ficou Rita, representando o ESF-Esperança. No masculino, o vencedor foi o senhor Adilson Vitor representando do ESF-Brás, o ESF-Moreiras ficou com a segunda colocação com o senhor Gerson, em terceiro lugar foi José Venceslau, do ESF-Brás e em quarto o senhor Mário Lucas do ESF-Januário.

