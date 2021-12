DER-MG faz análise de segurança na MG-329

CARATINGA– Após pedidos de providências dos vereadores Ricardo Angola (PP) e Altair Nêgo (PSL), a MG-329, trecho que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho recebeu, nesta quarta-feira (22), a visita de um engenheiro Thiago, do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG).

O objetivo foi realizar uma análise de segurança viária no trecho onde existem riscos pela travessia de veículos, de pedestres ou entrada e saída de veículos. A partir daí, serão apresentadas propostas de melhoria com foco na segurança e redução de acidentes. O levantamento inclui dados de todas as características da via, como geometria, declividade e sinalização existente ou não.

Conforme apurado pelo DIÁRIO, os principais pontos já observados são necessidade de melhorias na sinalização horizontal e vertical e verificar a possibilidade de instalação de algum dispositivo de redução de velocidade.

O vereador Altair Nêgo destaca a importância de uma solução rápida para a rodovia. “A gente precisa evitar vários acidentes que tem acontecido, a gente quer que isso acabe com essa sinalização que vai acontecer na via. A equipe que faz o levantamento esteve aqui ontem, fizeram a medição, os levantamentos dos trechos, as entradas dos bairros, das empresas, para fazer um projeto de onde serão realizadas as intervenções. Acredito que com essa sinalização se não resolver o total dos acidentes, dos problemas da via, pelos menos uns 80% a 90% serão resolvidos”.

Ricardo Angola ainda destacou a situação da estrada, que está tomada por buracos. “Já é um grande avanço, no mês passado eu e o vereador Nêgo estivemos com Robson, diretor geral do DER, e ele prometeu de mandar um engenheiro aqui, vieram e fizeram o mapeamento e acho que será muito fundamental o recapeamento dessa MG-329, até Bom Jesus do Galho, porque realmente é uma situação muito crítica, e eu acredito que está bem encaminhado para acontecer essa obra. Essa BR nunca foi recapeada, tem mais de 30 anos, está na hora de fazer o recapeamento, acredito que agora saia.

Angola ainda citou o fluxo intenso de veículos e o empenho pelas obras do trecho. “Acho que da Frical pra cá já virou perímetro urbano, tem muito trânsito de pedestre, de bicicleta, então acredito que será de muita importância para população de Caratinga, então nós todos vamos ganhar com esse controlador de velocidade. Moro no distrito de Sapucaia, passo duas vezes por dia nessa rodovia, e a gente vê que a situação é precária. Robson trabalhou em Caratinga, conhece muito bem a região e não medirá esforços para conseguir o controlador de velocidade e o recapeamento”.