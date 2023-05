Defesa Civil Estadual orienta a população diante da chegada de frente fria

A chegada de uma massa de ar frio promete diminuir as temperaturas em boa parte de Minas Gerais; há possiblidade de geada em determinadas regiões da porção Sul do estado

DA REDAÇÃO – A chegada de uma massa de ar frio em Minas Gerais, no decorrer desta semana, vai provocar queda da temperatura do ar, especialmente ao amanhecer, além de baixos índices de umidade relativa do ar, no período da tarde, em boa parte do estado. Dessa forma, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil traz orientações para a população enfrentar as temperaturas mais baixas e o tempo seco.

No Sul de Minas, a temperatura mínima pode chegar aos 2ºC e há previsão de formação de geada com intensidade fraca a moderada. O risco de geada também existe na porção sul das regiões da Zona da Mata e do Triângulo Mineiro.

Já na Região Metropolitana de Belo Horizonte, as temperaturas ficarão em declínio nos próximos dias e, entre quarta e quinta-feira (18/5), os termômetros devem ficar abaixo de 12º ao amanhecer, especialmente em região serrana. Além disso, devido à ação dos ventos, a sensação térmica pode ser ainda menor.

Tempo seco

O ar seco também vai predominar ao longo da semana. No período da tarde, os índices de umidade relativa do ar ficarão abaixo de 30% em todas as regiões de Minas Gerais, com exceção da faixa leste e nordeste do estado, onde a umidade proveniente do mar mantém o céu com maior cobertura de nuvens.

Dicas de proteção

A queda de temperatura aumenta o risco de incidentes e danos à saúde, por isso fique atento à estas dicas de proteção:

-Evite permanecer em locais fechados e com grande fluxo de pessoas, pois o ambiente se torna propício para a proliferação de doenças respiratórias, como gripes e resfriados;

-Higienize as mãos com frequência;

-O ar frio pode desidratar o corpo rapidamente, então é importante beber água constantemente, ainda que não sinta sede;

-Fique de olho na previsão do tempo para sempre sair de casa com as roupas mais adequadas;

-Lembre-se de manter crianças, idosos e animais de estimação bem agasalhados.

Campanha do agasalho

O Serviço Social Autônomo (Servas) lançou, nessa segunda-feira (15/5), a edição 2023 da campanha Calor Humano, que tem como objetivo arrecadar roupas e outros itens de inverno, que serão doados a instituições socioassistenciais que atendem idosos, pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Os mineiros poderão entregar as doações em dez diferentes unidades do supermercado Super Nosso, no Servas (Avenida Cristóvão Colombo, 683, Savassi, Belo Horizonte), em horário comercial, e outros pontos a serem divulgados.