Cultura na Praça reverencia pais inhapinhenses

INHAPIM – Devido ao grande número de festividades juninas o projeto “Cultura na Praça” esteve suspenso nos últimos dois meses, e retornou no último sábado (13) reverenciando todos os pais inhapinhenses em uma edição totalmente especial.

Tradicionalmente realizado na praça Padre Geraldo Homem de Faria (Praça da Matriz), o projeto “Cultura na Praça” contou nesta edição comemorativa ao Dia dos Pais com a apresentação musical da dupla sertaneja Ronan e Roney, apresentação do projeto “Barui Bão”, barracas de artesanato, gastronomia, e uma apresentação do saxofonista “Elton do Sax”.

A secretária de Cultura e Turismo, Teresinha Ribeiro Martins, explicou os motivos da pausa nos meses de junho e de julho do projeto “Cultura na Praça”. “Neste ano de 2022, após vencermos a pandemia, as tradicionais festas juninas retornaram com força total, sejam nas escolas, bairros ou distritos de Inhapim, e devido a este grande número de manifestações culturais, festas tradicionais que atraem a atenção de toda nossa comunidade, resolvemos, juntamente com a secretaria de Educação, apoiar estes eventos que tanto fortalecem os vínculos familiares e aproxima a família da escola,” explicou a secretária.

A edição especial em homenagem aos pais contou com sorteios de vários brindes, deixando os sortudos ainda mais contentes. “É muito gratificante ver o quanto o projeto “Cultura na Praça” cresceu e se desenvolveu com a adesão de todo povo de Inhapim, mas isso só foi possível, graças ao carinho e atenção que o prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro da Saúde vem dedicando ao setor cultural de nosso município. É gratificante poder fazer parte desta equipe”, comentou a servidora municipal Penha Faria.

Para informações acerca do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Inhapim, projetos Barui Bão e Cultura na Praça, basta acessar a ouvidoria do município pelo site no endereço eletrônico www.inhapim.mg.gov.br.

