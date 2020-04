CRAS itinerante no córrego do Bananal

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Visando democratizar ainda mais os serviços do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), o Governo Municipal levou até a comunidade do córrego do Bananal a Oficina de Pintura em Tecido.

A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do CRAS Itinerante, oportunizou capacitação profissional das novas artesãs, que poderão, a partir de agora, ter uma renda extra ou fazer peças para serem utilizadas nas próprias residências.

As aulas tiveram início em fevereiro e a conclusão da oficina ocorreu nessa terça-feira (28). A prefeita Wilma Pereira elogiou a realização da capacitação:

“É sempre bom estar junto deste tipo de ação que integra população e serviços sociais oferecidos pelo município. Iniciativas destas costumam trazer mais oportunidades para às famílias”, completou.

Assessoria de Comunicação