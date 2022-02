Com grande festa, comunidade do bairro Santo Antônio em Inhapim recebe sua creche

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim inaugurou na última sexta-feira (28/1), a creche municipal “Leonídia Maria da Silva”, que está localizada a rua “Olímpia de Oliveira Rocha” número 155, no bairro Santo Antônio.

Durante a solenidade a mesa foi formada pelo prefeito Márcio Elias de Lima e Santos e sua esposa Érica Barbosa, a secretária de Educação, Carla Ervilha da Silva Araújo Oliveira, o presidente da Câmara de Inhapim, José de Oliveira Batista (Coquinho), a coordenadora escolar, professora Enilda Virgínia Viana de Almeida, todos os secretários que compõe a administração municipal, além das filhas da homenageada, senhora Maria Conceição da Silva e Maria da Penha Silva Santiago.

O senhor Antônio Carlos Vaz (Carlinhos da Serralheria) foi convidado a fazer uma oração, e em seguida, aspergir com água as dependências do novo estabelecimento de ensino, ato religioso acompanhado pela secretária de Educação, Carla Ervilha.

Logo em seguida, o cantor e compositor Lyzandro Vinícius Luiz Cardoso entoou à capela, o poema “Inhapim, Inhapim!” da renomada escritora professora Marilene Godinho.

A secretária de Educação Carla enalteceu a grande conquista que a obra representa para o desenvolvimento educacional das crianças do bairro Santo Antônio, o maior e mais populoso do município. “A educação é um dos pilares da sociedade e permite o desenvolvimento de um mundo melhor para o futuro. Em nossa vida, seu papel é inquestionável, já que sua contribuição vai muito além da transmissão de conhecimento teórico, formando cidadãos e contribuindo com a transformação do meio social para o bem comum. A escola impacta a vida dos alunos, dos familiares e da sociedade. Hoje o que ocorre aqui no bairro Santo Antônio é a realização de um sonho, um pedido feito há muito tempo, para ser exata em 2011, pela então secretária de Educação e Cultura, a atual vereadora Leilamar Pires Gonçalves dos Santos, pedido este ouvido e executado pelo prefeito Márcio Elias, que sempre enxergou a necessidade da comunidade e sempre abraçou o povo com imenso carinho e atenção. Aqui hoje se concretiza a construção de uma obra que criará vínculos, afetividade e identidade, essencial para desenvolvimento pessoal e social dos nossos pequeninos. Como atual secretária de Educação deste município, sinto-me honrada em presenciar um acontecimento tão grandioso que é a abertura de uma escola. Meu coração se enche de orgulho da atual administração, pois entregar uma escola para sociedade é contribuir e atuar em prol da evolução e do bem comum da família, do cidadão, de toda uma cidade. Parabenizo a todos os servidores que direta ou indiretamente contribuíram para a construção deste educandário, e parafraseando nossa santidade, o Papa Francisco, digo que ninguém vence sozinho, nem no campo, nem na vida, e quem não tem medo de tomar decisões decisivas em momentos propícios e oportunos da vida, conquista o mundo” comentou a secretária de Educação.

Já o prefeito Marcinho aproveitou a oportunidade de entrega de tão importante obra agradecendo primeiramente a Deus e ao povo de Inhapim por ter lhe proporcionado a oportunidade de junto com o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, estar à frente do município e contribuir com essas realizações. “Primeiramente gostaria de externar minha gratidão à Deus por nos proporcionar mais um grande feito para o nosso município de Inhapim, sem a presença e a intercessão divina jamais estaríamos aqui hoje contemplando essa grande obra.

Inúmeros foram os idealizadores, gestores e colaboradores dessa obra, cada um certamente contribuiu com o que realmente foi capaz de fazer e produzir para essa obra, ao longo dos seus quase dez anos de construção, entre projetos, início, paralisações, reinício e finalmente a conclusão, nos deixa a sensação de dever cumprido, nos acalenta a alma e ao mesmo tempo nos motiva a continuar buscando o melhor para o nosso Inhapim, pois o resultado é extremamente gratificante. Claramente se percebe no olhar de cada cidadão que teve a oportunidade de conhecer essa obra, a satisfação e felicidade em constatar um bem tão importante e significante para uma comunidade. A educação é base de uma sociedade mais justa e igualitária, por isso carrego comigo que recurso gasto com educação não é despesa é investimento. Nesta oportunidade, não posso deixar de agradecer algumas pessoas que realmente nos ajudaram na conclusão dessa obra, e sem as quais, teríamos ainda mais dificuldade e obstáculos a serem superados. Ao senhor Almiro Siqueira de Almeida, nosso ex-prefeito, o qual também tive a grata satisfação de tê-lo como secretário de Obras em nosso governo, que em 2018 viabilizou a retomada das obras de construção da creche municipal “Leonídia Maria da Silva”, que à época, se encontrava paralisada desde 2015, agradeço imensamente ao nosso deputado federal Mauro Ribeiro Lopes (MDB-MG) que por diversas vezes foi pessoalmente comigo em reuniões junto ao Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE em Brasília/DF, sempre nos apoiando e intercedendo para liberação de pendências e recursos. É oportuno também agradecer ao nosso secretário de planejamento Sidney Oliveira, bem como toda sua equipe, pela árdua luta e dedicação para que concluíssemos essa obra. Agradeço ao ex-secretário de Obras Paulo Lima e o atual Welisson Abrantes pela prontidão e apoio junto a essa obra. Da mesma forma, agradeço nossos servidores Adair Salgado, Antônio Papalini e Luquinha que estiveram nessa obra por uma boa temporada. Eu tive a honra e o prazer de conhecer a senhora Leonídia Maria da Silva, em sua casa lá na rua do canto, juntamente com algumas de suas filhas, o sentimento que a senhora Leonídia me transmitiu, já centenária naquela época em que estive com ela é o mesmo que desejo para esse educandário: cordialidade, carinho, humildade, sentimento puro de uma criança, e principalmente, amor no coração. Isso que desejo para essa escola”, enfatizou o prefeito.

Além da participação maciça da comunidade do bairro Santo Antônio, a solenidade de inauguração da creche municipal “Leonídia Maria da Silva” contou com a participação dos vereadores José de Oliveira Batista (Coquinho), Valdilene Lourdes Salgado (Val da Saúde), Leilamar Pires Gonçalves dos Santos, Paulo Giovani de Lima, Marsonnilo de Souza Ferreira e Afonso Carlos Vieira (Carlinhos da Saúde), além do prefeito de Imbé de Minas, João Batista da Cruz.

Assessoria de Comunicação