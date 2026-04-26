Rodrigo Ribeiro: Orgulho de Caratinga

O caratinguense Rodrigo Ribeiro continua nos enchendo de orgulho.

Com uma longa carreira atuando em diversos clubes da Superliga — a mais importante competição de voleibol do Brasil — e uma passagem vitoriosa pelo Sada Cruzeiro, Rodrigo aceitou um novo desafio e embarcou em um projeto ao lado do campeão olímpico Marcelo Negrão, um dos maiores nomes do vôlei mundial.

O projeto Norde Vôlei nasceu em 2024 com o objetivo de colocar o primeiro time do Nordeste na Superliga. Missão dada, missão cumprida!

Começando na Superliga C, conquistando o acesso para a B e, nesta última semana, alcançando o triunfo final com a conquista do título, em uma decisão épica, vencendo o Montes Claros por 3 sets a 2.

Como capitão do time, coube a Rodrigo o privilégio de levantar o troféu neste dia histórico.

Parabéns, capitão Rodrigo, nosso maior ídolo do voleibol. Um orgulho para a nossa cidade!

Talento e Humildade

Ao longo dos meus 30 anos de carreira na comunicação, tenho como característica torcer muito por quem representa nossa cidade. Tenho o privilégio de acompanhar a carreira de Rodrigo há mais de uma década. A cada conquista, faço questão de enviar mensagem parabenizando. Dessa vez, não foi diferente.

Porém, pouco mais de duas horas após o feito inédito, Rodrigo deu uma demonstração de humildade impressionante. Ainda em meio às comemorações, não só retornou a mensagem agradecendo, como fez questão de gravar mais um vídeo, ao lado do grande Marcelo Negrão, falando da conquista.

Um gesto que demonstra que Rodrigo Ribeiro é gigante dentro e fora das quadras. Um exemplo para muitos que sonham em fazer sucesso no esporte.

Copa de Bairros

A Copa de Bairros segue neste fim de semana — e, para o bem do nosso futebol amador, o nível está muito bom!

As equipes estão investindo cada vez mais no fortalecimento dos elencos, o que tem elevado a qualidade dos jogos e deixado a competição ainda mais interessante.

Está valendo a pena acompanhar!

Rogério Silva

@papoesportivodc

Arte: colaboração de Felipe Alvim