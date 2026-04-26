A QUESTÃO NÃO ESTÁ EM PAUTA

Rodovia 381: entre tragédias anunciadas e o silêncio das autoridades

Acidentes sucessivos expõem a fragilidade da infraestrutura e transformam deslocamentos em risco constante.

O direito à mobilidade segura no Brasil tem sido atravessado por uma dura realidade: rodovias que deveriam conectar vidas têm, com frequência, interrompido histórias. Entre elas, a BR-381 se tornou símbolo de um problema estrutural que insiste em não ser enfrentado com a urgência necessária.

Conhecida como “Rodovia da Morte”, a BR-381 voltou recentemente ao centro das atenções após um episódio trágico: dois jornalistas de uma afiliada da Rede Bandeirantes perderam a vida enquanto realizavam justamente uma reportagem sobre as condições da estrada. O fato carrega um peso simbólico incontornável — profissionais que buscavam dar visibilidade ao risco acabaram se tornando vítimas dele.

Tragédias que se repetem — e se cruzam

A sequência de acontecimentos reforça o caráter recorrente da insegurança. Pouco tempo depois, um caminhão incendiado na mesma BR-381 provocou a interdição total da via por mais de quatro horas, gerando congestionamento, transtornos e, mais uma vez, expondo a vulnerabilidade da rodovia.

Esses episódios não são estatísticas distantes. Eles atravessam a experiência concreta de quem depende da estrada. Durante uma sequência de viagens realizadas em intervalo de uma semana, foi possível vivenciar diretamente os impactos dessa realidade: no retorno de Governador Valadares, o cenário ainda era marcado pela comoção do acidente que vitimou os jornalistas; dias depois, no trajeto de Caratinga a Belo Horizonte, a interrupção causada pelo incêndio de um caminhão evidenciava, mais uma vez, a fragilidade da mobilidade na BR-381.

Não se trata, portanto, de eventos isolados, mas de uma rotina de risco que se impõe a milhares de brasileiros.

Um problema nacional com rostos locais

Embora a BR-381 seja um dos exemplos mais emblemáticos, ela não está sozinha. Rodovias como a BR-116 e a BR-101 lideram os rankings de acidentes e mortes no país, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

O quadro geral é alarmante. O Ministério da Saúde aponta que o trânsito brasileiro registra, historicamente, entre 30 mil e 40 mil mortes por ano. Números que revelam uma crise silenciosa, mas persistente.

Mobilidade interrompida, desenvolvimento comprometido

O crescimento acelerado da frota de veículos no Brasil não foi acompanhado por investimentos proporcionais em infraestrutura. O resultado são rodovias sobrecarregadas, muitas ainda de pista simples, onde ultrapassagens perigosas e colisões frontais se tornam frequentes.

Falar em mobilidade urbana sustentável, nesse contexto, exige mais do que discurso. Exige compromisso real com a segurança. Deslocamentos cotidianos devem ser realizados de forma segura, confortável e em tempo justo — algo que ainda está longe de ser realidade em grande parte do país.

Entre a omissão e a urgência

A repetição de tragédias levanta um questionamento inevitável: até quando? A ausência de políticas públicas consistentes, a demora em obras estruturais e a falta de planejamento contínuo evidenciam uma lacuna que vai além da gestão técnica — trata-se de uma questão de prioridade.

A responsabilidade pela segurança viária não pode ser diluída. Quando acidentes se tornam previsíveis, deixam de ser fatalidades e passam a refletir escolhas — ou a falta delas.

Conclusão

A BR-381 não é apenas uma estrada. É o retrato de um modelo de mobilidade que ainda falha em proteger vidas. Os episódios recentes — incluindo a morte de jornalistas em exercício de sua função e a interrupção prolongada causada por um novo acidente — reforçam a urgência de mudanças estruturais.

No Brasil, o risco no trânsito não pode continuar sendo tratado como parte do cotidiano. Uma mobilidade verdadeiramente sustentável começa pela preservação da vida. E, enquanto isso não for prioridade, cada viagem seguirá carregando, além do destino, uma incerteza que não deveria existir.

PAZ E BEM!