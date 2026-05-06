Ideias ao Lavar a Louça-III

Depois do Pentecostes, algo extraordinário aconteceu: “Não havia entre eles necessitado algum.”
Os que tinham, vendiam.
Os que vendiam, traziam.
Os apóstolos distribuíam.
A comunidade florescia.
Mais uma vez, a sequência:
A graça desce.
O coração se transforma.
A generosidade surge.
A justiça aparece.
Por isso, a história de Zaqueu é tão poderosa. Ela mostra que a transformação de um único homem rico pode mudar o clima moral de toda uma comunidade.
O cobrador começa a restituir.
O acumulador começa a repartir.
O aliado do império torna-se agente de misericórdia.
Isso não é apenas conversão pessoal. É reorientação econômica. É liderança transformada.
E então volto àquela cozinha silenciosa.
Lavar a louça.
Organizar pratos.
Servir aos outros.
Há algo profundamente simbólico nesse gesto simples. As mãos na água. Limpando o que outros usaram. Preparando espaço para a próxima refeição. Um ato pequeno — mas que revela uma verdade profunda: a generosidade começa quando deixamos de perguntar “o que posso ganhar?” e passamos a perguntar “o que posso preparar para os outros?”
Zaqueu preparou uma mesa.
Jesus sentou-se àquela mesa.
E a comunidade testemunhou uma nova ordem.
Essa é a visão que moldou meus escritos e que sempre me inspirou, inclusive na minha busca acadêmica. Se a generosidade realmente vem de cima — se a graça gera generosidade, e a generosidade gera justiça —, então formar líderes torna-se uma tarefa essencial. Instituições que formam líderes também precisam formar corações generosos.
Por isso a Universidade Yale, bem como muitas outras no mundo, inclusive aqui em Caratinga, a nossa Doctum, que nesta semana festeja 90 anos de vida — nascidas de riqueza redirecionada — e se tornaram um símbolo apropriado.
A subida de Zaqueu e a doação de Elihu Yale (e do Rev. Uriel e sua família e tantos outros que talvez hoje chamamos de “anônimos”) apontam na mesma direção: a riqueza encontra seu propósito quando desce.
Quando a riqueza desce, a justiça se levanta.
Quando a justiça se levanta, a comunidade floresce.
Quando a comunidade floresce, não há necessitados entre eles.
Isso não é utopia. É o fruto natural da generosidade que vem de cima. O pequeno homem na árvore descobriu isso.
A igreja primitiva viveu isso.
A história recorda aqueles que praticaram isso.
E talvez — até mesmo enquanto lavamos a louça — possamos redescobrir isso.
Porque a generosidade não começa na abundância. Começa no encontro.
Alguém olha para cima.
Alguém chama o seu nome.
Alguém o convida.
E, de repente, aquilo que seguramos deixa de nos definir.
Aquilo que damos passa a nos dar sentido e definição.
Essa é a origem da generosidade.
Ela vem de cima.
Rev. Rudi A. Kruger – Faculdade de Teologia Uriel de A. Leitão – rudi@doctum.edu.br