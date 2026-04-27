Baú do Leopardo da Vila

Na coluna de hoje, vamos voltar no tempo e lembrar do final dos anos oitenta. Talvez muitos das novas gerações não saibam, mas as queridas cidades de Santa Rita e Santa Bárbara eram distritos de Caratinga, ambas se emancipando politicamente na década de 90. Entretanto, na década anterior, seus times fortíssimos, recheados de craques, disputavam a Copa Distrital, competição criada em 1984, no governo do então prefeito Anselmo Bonifácio, “Dr. Fabinho”, sob a coordenação do saudoso Nelson Souza.

Na época, a Copa era disputada por 32 equipes na categoria titular e outras 32 nos aspirantes.

No ano de 1988, Santa Rita (Leonardo) e Santa Bárbara (Tubarão) fizeram grandes campanhas e chegaram à grande decisão. A final, em jogo único, acontecia sempre no feriado de 24 de junho, aniversário de Caratinga, com o Estádio Dr. Maninho lotado.

Em um jogão super disputado, o Leopardo da Vila levou a melhor e venceu por 3 a 2, conquistando, assim, a 5ª edição da Copa Distrital de Caratinga.

Na foto, os campeões:

Em pé: José Gato, Kleider, Mário, Franklin, Beline e Chita.

Agachados: Adilson, Marcinho, Hércules, Luizinho e Adãozinho.

O técnico era o Moreira.

Regional da LCD vem aí

Quem me conhece sabe: tenho um respeito enorme e um carinho especial pelo Campeonato Regional, promovido pela Liga Caratinguense de Desportos. E não é por acaso. Trata-se, sem exagero, da competição mais importante, mais tradicional e mais charmosa do futebol amador da região Leste e da Zona da Mata Mineira.

Não vejo outra que se compare. O Regional da LCD carrega história, rivalidade, identidade e, acima de tudo, a paixão do nosso futebol. É daqueles campeonatos que mexem com a cidade, com os torcedores e com os bastidores.

Por isso, recebi com grande satisfação a notícia de que, em julho, a Liga, presidida por Paulo Afonso, vai colocar a bola para rolar mais uma vez. É um alento e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de resgatar o protagonismo da competição.

Mas é preciso dizer: o sucesso do Regional depende, sobretudo, dos clubes. São eles a alma do campeonato. Que os grandes da região entendam a importância desse momento e abracem a competição como ela merece.

O Regional da LCD não é apenas mais um torneio. É patrimônio do nosso futebol.

Copa de Bairros

A rodada da Copa de Bairros apresentou algumas goleadas. Resultados que podem ser um indicativo de alguns favoritos despontando né.

Rogério Silva

@papoesportivodc

Arte Colaboração Felipe Alvim