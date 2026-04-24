Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Alta do diesel chega a 24% em JF

Abastecer com diesel S10 – combustível menos poluente – está mais caro em Juiz de Fora. A alta já aparece na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o preço médio do litro avançou 18,2%, mas também se revela no comportamento do combustível ao longo de 2026. Depois de um início de ano com poucas oscilações, o valor passou a subir com mais intensidade nas últimas semanas. Em Juiz de Fora, o diesel S10 abriu janeiro em R$ 6,03 e se manteve próximo desse patamar até o início de março. No acumulado de 2026, a alta chega a 24% no município, 23,9% em Minas Gerais e 23,2% no país. (Tribuna de Minas)

Ex-aluno da UFV entre os 100 influentes

O pesquisador brasileiro Luciano Moreira, ex-aluno da Universidade Federal de Viçosa (UFV), foi incluído na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2026 pela revista Time. O reconhecimento internacional destaca sua atuação na liderança da implementação do método Wolbachia, uma estratégia inovadora no combate à dengue. No ano anterior, Moreira já havia sido citado pela revista Nature como um dos dez cientistas que mais influenciaram a ciência em 2025. (Folha da Mata)

Hospital de Patrocínio tem projeto

O Governo Municipal apresentou o projeto arquitetônico do futuro Hospital Municipal de Patrocínio, equipamento de médio porte planejado para ampliar a capacidade de atendimento da rede pública de saúde. A unidade será construída no Bairro São Lucas e será viabilizada com recursos estaduais e próprios e, atualmente, encontra-se em fase de projeto para futura licitação. O hospital foi concebido para atender à demanda crescente da população por serviços hospitalares, contará com mais de 80 leitos, incluindo áreas de internação, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e salas cirúrgicas, além de um Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), equipado com tomógrafo, ressonância magnética, raio-X, ultrassonografia, endoscopia e colonoscopia, entre outros exames. (Jornal de Patrocínio)

Caeté abre licitação de R$ 14,1 milhões

A Prefeitura de Caeté anunciou a abertura de licitação para a execução de uma obra de contenção no Córrego Caeté, na Avenida João Pinheiro. O projeto prevê a contratação integrada de empresa ou consórcio responsável tanto pela elaboração dos projetos básico e executivo quanto pela execução da obra. Com valor estimado em R$ 14,19 milhões, a iniciativa integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), por meio de termo de compromisso firmado entre o município, o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal. (Jornal Opinião)

Amams promove inclusão de famílias

A Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams) alcançou mais uma importante conquista em defesa dos municípios e da população do campo: a inclusão de 2.280 famílias do Norte de Minas no programa Garantia-Safra (safra 2024/2025), após articulação institucional junto ao Governo Federal. Foram contempladas as cidades de Brasilinha, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Glaucilândia, Guaraciama, Japonvar, Olhos-d’Água, São João da Lagoa e Varzelândia, no Norte de Minas. (Novo Jornal de Notícias)

Divinópolis faz Fashion Revolution

A Semana Fashion Revolution 2026, principal campanha de mobilização da sociedade civil pela transformação da moda, acontece até 28 de abril. Com o tema “Fortalecer ecossistemas da moda”, a edição convida profissionais, estudantes, marcas e a sociedade civil a unir saberes, integrar iniciativas e atuar coletivamente em prol de mudanças estruturais no setor. Em 2025, a campanha mobilizou cerca de 780 voluntários e promoveu mais de 730 ações em 90 cidades, alcançando mais de 23 mil pessoas em atividades presenciais e online, como oficinas, palestras, cine-debates e intervenções urbanas. (Portal G37)

Leilão é destaque na Expozebu

A programação da ExpoZebu 2026 contará com um dos eventos mais aguardados do setor pecuário: o 7º Leilão Guadalupe Agropecuária, marcado para o dia 25 de abril, às 12h, em Uberaba. O leilão integra a agenda oficial da feira e é homologado pelo PMGZ, além de chancelado pelo Pró-Genética, programas que reforçam a qualidade genética e a credibilidade dos animais ofertados. Durante o remate, serão disponibilizados 34 animais da raça Nelore PO, sendo 33 fêmeas e um macho. (Jornal de Uberaba)