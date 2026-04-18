O potencial da vitivinicultura de inverno em MG

Foto: Reprodução/ST

COLUNA MG

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O potencial da vitivinicultura de inverno

A região de Sete Lagoas revela potencial para a vitivinicultura de inverno, consolidando um modelo inovador que vem transformando a realidade do Sudeste brasileiro. A excelência na produção de vinhos finos nessa localidade não é obra do acaso, mas sim o fruto de uma combinação precisa entre o clima regional e a aplicação de técnicas agronômicas de vanguarda. Neste cenário onde a tecnologia supera as limitações do clima tropical, a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) assumiu a vanguarda onde foi implantado em 2022 um vinhedo experimental no Campus Sete Lagoas. (Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/vitivinicultura-de-inverno-o-potencial-de-sete-lagoas-jequitiba-e-funilandia-para-vinhos-finos/

Exportações mineiras batem US$ 10,2 bilhões

No primeiro trimestre de 2026, Minas Gerais registrou importações de US$ 4,5 bilhões e obteve um saldo positivo de US$ 5,7 bilhões na balança comercial. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), o volume total de comércio exterior do Estado atingiu US$ 14,7 bilhões entre janeiro e março, crescimento de 0,5% em comparação com igual período do ano anterior. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/exportacoes-mineiras-batem-us-102-bilhoes-no-primeiro-trimestre-deste-ano/

Santos Dumont faz festival do hambúrger

Desde sexta-feira (17), Santos Dumont se transformou oficialmente na capital regional do hambúrguer artesanal: começou o 2°Dumont Burguer. A presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE), Jaqueline Guilarducci, explica que o festival não é apenas uma competição, mas uma vitrine para a culinária local. Durante 30 dias, os clientes poderão percorrer o circuito gastronômico da cidade, provando receitas exclusivas criadas especialmente para o evento. O objetivo da ACE e dos parceiros é fortalecer a economia local, atrair turistas e valorizar o talento dos profissionais da cozinha da nossa cidade. (Portal 14B)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=663636

Projeto do Hospital da UFV avança

A implantação do Hospital Universitário da UFV deu novos passos nesta quarta-feira (8), durante agenda institucional do reitor Demetrius David da Silva em Brasília. Reuniões com representantes do governo federal e da rede hospitalar indicaram evolução concreta nas tratativas para viabilizar o projeto. Um dos encontros ocorreu no Palácio do Planalto, onde o reitor apresentou a proposta ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Acompanhado do vereador Francisco Helvécio Vieira (PSB), do município de Coimbra, Demetrius destacou o impacto regional da futura unidade, especialmente para o atendimento em saúde na Zona da Mata mineira. (Folha da Mata)

https://www.folhadamata.com.br/ufv-avanca-na-criacao-de-hospital-universitario-apos-agenda-em-brasilia

Vale do Aço soma 340 mil eleitores

Eleitores vão às urnas no dia 4 de outubro para eleger ocupantes de cargos de presidente da República, governador, senadores e deputados federais, estaduais e distritais, no caso do Distrito Federal. De acordo com dados atualizados no mês de março, a Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA) tem 340.186 eleitores aptos a votar. Os números são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O eleitorado apto do município de Ipatinga soma 175.617; Coronel Fabriciano 79.623; Timóteo 59.531; e Santana do Paraíso 25.415. (Diário do Aço)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0133126-no-vale-do-aco-340186-cidadaos-estao-com-o-titulo-de-eleitor-em-dia

Presídio ganha fábrica de artefatos

A Polícia Penal de Minas Gerais, por meio da Penitenciária de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, inaugurou na terça-feira (14/4) o projeto de implantação de uma fábrica de artefatos de concreto na unidade prisional, que contará com a mão de obra dos detentos. A iniciativa ocorre em parceria com a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni e encontra-se em fase final de formalização administrativa, com previsão de início dos trabalhos ainda no mês de abril. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=33297