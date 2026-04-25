Críticas marcam atuação de Simões

(Foto: Em Tempo/Reprodução)

COLUNA MG

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Críticas marcam atuação de Simões

O atual governador de Minas Gerais, Professor Mateus Simões, tem sido alvo de críticas por parte de opositores e setores da opinião pública quanto ao volume de promessas feitas, especialmente em período pré-eleitoral. Simões participa da gestão estadual há mais de sete anos, desde o início do governo de Romeu Zema, tendo atuado como secretário-geral antes de assumir a vice-governadoria. Críticos apontam que, apesar do tempo na administração, diversas obras e projetos só ganharam impulso recente, com destaque para anúncios de recuperação de rodovias e retomada de hospitais que estavam paralisados. (Jornal Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/promessas-e-criticas-marcam-atuacao-de-mateus-simoes-em-minas-gerais

Norte terá feira de comércio e serviços

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros vai realizar o lançamento oficial da 31ª edição da Fenics – Feira Nacional da Indústria Comércio e Serviços, no dia 06 de maio, quarta-feira, às 8h da manhã, na entidade. A feira é considerada uma das maiores vitrines de negócios do interior de Minas Gerais, com uma trajetória marcada por crescimento contínuo. A feira acontece entre os dias 10 e 13 de setembro, no Parque de Exposições João Alencar Athayde, reunindo cerca de 250 estandes e com expectativa de público de aproximadamente 100 mil pessoas, nos 4 dias. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/31a-fenics-fortalece-conexoes-e-projeta-novos-negocios-no-norte-de-minas/

Fundação recebe certificação

A Fundação Cristiano Varella conquistou, por mais um ano consecutivo, a acreditação ONA Nível 3 – Acreditado com Excelência, concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), considerada o mais alto nível de certificação hospitalar do país. O reconhecimento mostra o trabalho que é estruturado ao longo dos anos, com foco na segurança do paciente, na integração das equipes e na melhoria contínua dos processos assistenciais. Para alcançar a certificação, a instituição passou por uma avaliação criteriosa conduzida por uma Instituição Acreditadora Credenciada (IAC), com equipe de avaliadores habilitada pela ONA. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16274/menos-de-1-dos-hospitais-do-brasil-fundacao-cristiano-varella-conquista-acreditacao-maxima-da-ona

Turismo rural cresce em Minas

O turismo rural tem impulsionado a renda de produtores em Minas Gerais, com aumento de até 30% em algumas propriedades que abriram as portas para visitantes. Experiências com queijos, cafés, doces e cachaças têm atraído turistas e transformado atividades tradicionais do campo em novos negócios. Atualmente, são 266 propriedades abertas ao turismo. Em 2025, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) realizou cerca de 3,4 mil atendimentos a produtores que investem no segmento, com presença em diferentes regiões, como Norte, Sul e Noroeste do Estado. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/turismo-rural-aumenta-a-renda-de-produtores-em-ate-30-no-estado/

Médio Rio Grande pode ter Ceasa

A implantação de uma unidade da Ceasa Minas na região do Médio Rio Grande foi o grande destaque da 207ª Assembleia Geral Ordinária da AMEG, realizada na sexta-feira (24), em Passos. O encontro, que reuniu lideranças de diversos municípios consorciados, marcou um passo decisivo para o fortalecimento do agronegócio e da logística de abastecimento local. O diretor da Ceasa Minas, Filipe Rodrigues Ávila, apresentou aos prefeitos a proposta para a realização de um estudo técnico de viabilidade, que será conduzido pelo Ipead/UFMG. O projeto abrange três polos do estado (Sul, Noroeste e Centro-Oeste), com um custo compartilhado. (Observo)

https://www.observo.com.br/ameg-avanca-em-projeto-para-implantar-unidade-da-ceasa-no-medio-rio-grande

Exposição celebra as regiões cafeeiras

Minas Gerais, o coração da cafeicultura brasileira, recebe a exposição cultural itinerante “Brasis Cafés de Origem”, uma jornada imersiva que combina fotografia, conhecimento técnico e experiências sensoriais para celebrar as regiões que detêm o selo de Indicação Geográfica (IG). Acontecerá em Carmo do Paranaíba (Cerrado Mineiro) de 23 de abril a 2 de maio de 2026, e em Viçosa (Matas de Minas) de 6 a 18 de maio. A iniciativa busca conectar o consumidor à “história e alma” por trás de cada grão, destacando como o selo de origem transforma o café de uma simples commodity em um produto de valor agregado e identidade preservada. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/exposicao-brasis-cafes-de-origem-que-acontece-em-carmo-do-paranaiba-e-vicosa-celebra-a-identidade-e-a-excelencia-das-regioes-cafeeiras-do-pais/