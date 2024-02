COLUNA ABRINDO O JOGO

João é fruto de projeto

Tive o prazer essa semana de entrevistar o garoto João Victor, aprovado para a base do Vôlei do Cruzeiro. Aos 15 anos, João teve seu primeiro contato com o voleibol, assistindo a mãe jogar no clube onde frequentam. Gostou e foi levado para a chamada “escolinha”, no clube ACIC, onde funciona o projeto ACIC VÔLEI, que por sua vez, é uma migração do AMÉRICA VÔLEI, projeto esse iniciado por esse modesto colunista que vos escreve, no ano de 2016, quando tive o privilégio de ser convidado para o cargo de diretor esportivo do clube. Na época, a ideia era dar oportunidade a garotos que pudessem praticar uma modalidade, diferente do futebol que era o mais comum. Com orientação de apaixonados pelo esporte como Clayton Rocha, professor Vagner Maciel e Josias Alves da USIPA, o que era apenas uma ideia, se transformou num projeto vitorioso, que abriu às portas para centenas de jovens, usando a lei Minas Olímpica, do governo estadual, através de incentivo fiscal. Assim como João Victor que está chegando ao Cruzeiro em busca do sonho de se tornar profissional, projetos sérios, bem elaborados, desenvolvidos por pessoas com conhecimento técnico, e principalmente amor pelo esporte, são capazes de mudar e salvar vidas.

Gilson Bispo: Um dos melhores do Brasil

Na oportunidade, entrevistei também o técnico Gilson Bispo, reconhecidamente um dos melhores do Brasil quando o assunto é formação de atletas. Com passagem por grandes centros pelo país, Gilson me foi apresentado por Clayton Rocha em 2016. Um projeto de tamanho sucesso e importância, que em sua melhor fase no clube América chegou a abrigar quase 300 atletas, não se faz sozinho, só é possível com a união e o conhecimento de pessoas como Gilson e Clayton Rocha.

Mineiro: Sem grandes novidades

O estadual é a primeira competição oficial do ano para os clubes. Por isso, visto por muitos como uma “pré-temporada” de luxo. Porém, já tem torcedor impaciente com o futebol apresentado pelo seu time. Os atleticanos lideram seu grupo e certamente estarão na semifinal do certame, mas, o desempenho do time não tem agradado nada e gerado críticas ao técnico Felipão.

