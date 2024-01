COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional 11 e 13 vêm aí!

Ano passado entrou para história como um dos mais produtivos da Liga Caratinguense de Desportos. Foram muitas competições, além de projetos sociais e cursos de arbitragem. Entretanto, ficou faltando o Campeonato Regional das categorias Sub 11 e 13, que fizeram tanto sucesso em 2022. Antes mesmo de 2024 começar, diversos técnicos e dirigentes já estavam nos perguntando se esse ano a competição iria acontecer. Porém, os pedidos mais insistentes para que a Liga organize o campeonato, vem de pais e atletas. Assim, a competição está prevista já para o mês de fevereiro.

Ano passado, depois de receber um ofício do superintendente de Esporte Lazer e Cultura Rainer Alves, comunicando que não iria apoiar qualquer promoção da LCD, e que iria assumir a organização das competições de base, a direção da Liga optou por não realizar o torneio, embora alguns clubes tenham pedido. Mas esse ano, o Regional irá acontecer com a organização mais que aprovada da Liga Caratinguense de Desportos.

Futebol de base: Respeitar é preciso

Promover e valorizar o futebol na base, vai muito além de fazer campeonato. É preciso entender, ouvir e principalmente respeitar quem trabalha no dia a dia com os meninos. Conversando com alguns treinadores, e pais, ouvi muitas queixas nesse sentido, em relação a algumas competições. Infelizmente, tem pessoas tratando esporte apenas como palanque político. Pior, utilizam recurso público de maneira totalmente desproporcional aos interesses de quem realmente deveria ser beneficiado, tentando passar ainda a impressão que estão fazendo um favor, dizendo que “ é de graça para os clubes”. Quando na verdade, de graça não tem nada. É dinheiro dos nossos impostos, que são muitas vezes mal distribuídos. Torneios que começam e não terminam, valores altos gastos em campeonatos com meia dúzia de times, alguns nem clubes são de verdade e não representam nenhuma comunidade, competições onde crianças que se quer tem bola pra treinar, são colocadas para enfrentar quem vive outra realidade, e acabam sofrendo derrotas acachapantes de 14 a 0, por exemplo, e saindo totalmente desestimulados a continuar. Não dá pra brincar com os sentimentos e sonhos de crianças.

Mineiro: Vai começar

Muitas pessoas fazem críticas aos campeonatos estaduais, dizendo que são fracos, jogos ruins e não são interessantes. Alguns defendem que deveriam acabar. Na minha humilde opinião, embora os estaduais não sejam um primor técnico, tem sim sua importância e seu charme. Afinal, foram eles os responsáveis por criar e fomentar a rivalidade saudável entre os grandes clubes, como Atlético e Cruzeiro, por exemplo. Além disso, nem só de grandes são feitos os campeonatos, os clubes do interior precisam do Estadual para existirem. O futebol emprega muita gente. Por tudo isso e muito mais, defendo que os estaduais têm importância para muita gente.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]