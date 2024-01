COLUNA ABRINDO O JOGO

Sorte Esportiva: Não pegou mesmo

A temporada 2023 indiscutivelmente foi uma das mais produtivas da Liga Caratinguense de Desportos. Os números impressionam e comprovam todo o sucesso das competições. Como ninguém faz nada sozinho, tudo que foi realizado foi fruto de muito trabalho e algumas parcerias já que a LCD não conta com verbas públicas. Entretanto, a Liga Caratinguense de Desportos lamenta profundamente o não cumprimento por parte da empresa de apostas Sorte Esportiva, do acordo de patrocínio fechado em maio do ano passado. Através do sócio da empresa em Minas Gerais, Gabriel Soares, foi fechado um acordo de seis meses, integralmente cumprido pela LCD, porém, a Sorte Esportiva não cumpriu sua parte com o pagamento dos últimos dois meses. Pior, nos últimos diálogos com sócio representante da empresa, não demonstrou nenhuma intenção de quitar a dívida, agindo até com uma certa arrogância. Fato lamentável que prejudica muito quem trabalha para promover futebol amador. Aliás, o futebol não precisa de gente assim, fazem mal ao esporte que precisa tanto de apoio.

Respeito aos meninos

Antes mesmo do começo do ano, constantemente temos recebidos mensagens de técnicos de categorias de base perguntando sobre as competições promovidas pela LCD. Quem trabalha com os garotos e estão acostumados a participar de torneios em várias cidades, não poupam elogios a organização, transparência e, principalmente, a seriedade da diretora da Liga Marina Pires na coordenação. Ano passado foi promovido o Regional sub 15 e sub 17, tendo a Cettatic faturando os dois títulos, em duas grandes partidas contra o ótimo projeto do UAI de Inhapim.

A Liga decidiu não realizar o torneio Sub 11 e 13, depois de receber um ofício do superintendente de Esporte Lazer e Cultura de Caratinga, comunicando que o Departamento iria assumir às promoções de base na cidade. As duas competições foram realizadas, lamentavelmente, a categoria Sub 13 não teve final. Ficam às dúvidas: Alguém foi declarado campeão? Teremos ainda a final do campeonato do ano passado ou ficará mesmo sem campeão?

Dorival é seleção

Que a CBF é uma bagunça administrativa, isso não é novidade para ninguém. Porém, dessa vez a entidade máxima do futebol brasileiro se superou. Depois do presidente ser reconduzido ao cargo por uma liminar, demitiu Fernando Diniz e chamou Dorival Jr. para assumir o cargo. Resumindo, sonhou com Carlos Ancelotti, acordou com Dorival. O novo técnico assumiu falando que a seleção será do povo e não dele. Confesso que não ficou muito claro o que seria uma “seleção do povo”. Afinal, será com jogadores que atuam no Brasil? Vamos esperar pra ver.

Rogério Silva

