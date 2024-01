COLUNA ABRINDO O JOGO

AABB CUP MASTER: Galera tá querendo jogo

2024 começou com vários pedidos para que a Liga Caratinguense de Desportos volte a promover uma competição para a galera que passou dos 40 anos. Em 2022, numa parceria com o clube AABB, promovemos o torneio AABB CUP MASTER, a competição reuniu times de camisas pesadas do nosso futebol amador. Santa Cruz, ASBJ, União Rodoviário, pelos nomes reunidos em cada elenco, o nível técnico não poderia ser diferente. Quem esteve presente aos jogos, teve o prazer de assistir grandes partidas. O título ficou com o timaço do União de Santo Antônio do Manhuaçu. Observando os craques da foto, não é difícil entender porque o time ficou com a taça. Para esse ano, a direção da LCD está analisando a viabilidade da competição que foi sucesso em 2022.

