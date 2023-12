COLUNA ABRINDO O JOGO

LCD: Ano para história

2023 está ficando para trás, em poucos dias será parte da história. Foi meu segundo ano de mandato à frente da Liga Caratinguense de Desportos. Indiscutivelmente um ano desafiador, mas, posso afirmar sem medo de parecer arrogante, saímos vencedores na maioria dos desafios e batalhas que travamos. Como sempre, a caminhada começou com muitos tapinhas nas costas de “Tâmo junto, conta comigo”. Porém, está terminando com alguns que iniciaram juntos, torcendo contra, e até mesmo trabalhando para dar errado. Mas, repito sem receio de parecer prepotente, tampouco arrogante, fizemos mais que propomos. Os números não mentem. Pelo contrário, escancaram que é plenamente possível fazer com muito, pouco ou nenhum apoio público. Promover tanto, sem verbas públicas e muito difícil. Mas, os números comprovam que com dedicação, trabalho e comprometimento, é possível fazer muito:

6 competições (março a outubro) 08 meses

241 jogos, 2.178 inscritos

3 cursos

69 membros

Projeto Cidadão do Bem, 30 alunos inscritos

2.277 pessoas impactadas diretamente, entre atletas, arbitragem e comissões técnicas. Sem falar nas famílias, públicos nos ginásios e estádios que não dá para precisar em números. Portanto, 2023 é um ano que entra para a história da LCD como um dos mais produtivos dos seus 61 anos.

Uma parceria de sucesso

Por algumas vezes, ao longo desses dois anos de parceria na Liga Caratinguense de Desportos, tive motivos para falar da capacidade de organização, competência, e disposição para o trabalho da diretora Marina Pires. Só nós sabemos, quantas vezes tivemos embates, divergências, batemos de frente em certas situações por pensar diferente. Entretanto, o respeito sempre esteve acima de qualquer discordância. Enfrentamos de frente cada um dos obstáculos que surgiram, ou foram colocados em nosso caminho. Erramos, acertamos, tivemos muitos motivos para sorrir, também para chorar. Não nos envaidecemos com os elogios, também não ficamos enraivecidos com ás críticas, mesmo quando pareciam injustas, vindo de quem nunca fez nada, ou fez bem menos que nós. Não sei como será 2024. O futuro a Deus pertence, mas, de uma coisa tenho certeza, em 2023 ninguém fez mais que a Liga Caratinguense de Desportos pelo esporte da região. Essa parceria deu certo mais uma vez.

2024 vem aí

O ano que se aproxima será ano eleitoral. Muitas pessoas têm me perguntado se serei candidato. Na cabeça de alguns, o trabalho na LCD já há dois anos, os projetos sociais recentes com voleibol e atualmente Taekwondo, em parceria com a Polícia Militar MG, e Associação Korion, seriam trabalhos com tal finalidade. Pois bem, minha resposta é: NÃO! NÃO NÃO serei candidato. Nem o trabalho na Liga Caratinguense de Desportos, tampouco os projetos sociais são para me candidatar nas próximas eleições. Nunca fui, e não serei candidato. Porém, como cidadão, irei me posicionar de forma muito clara a favor de quem realmente tem projeto de políticas públicas para o esporte e o social. Caratinga está muito atrás de cidades muito menores. Isso sim é motivo para nos indignar, e não mais nos deixar enganar por promessas requentadas a cada quatro anos.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]