COLUNA ABRINDO O JOGO

Retrospectiva LCD 2023: Ano mágico

2023 está chegando ao fim. É hora de olhar pra trás é fazer nosso costumeiro balanço. Não é exagero alguma afirmar que nenhuma entidade esportiva, tampouco muitas prefeituras da região, guardas às devidas proporções, conseguiu promover mais esporte que a Liga Caratinguense de Desportos. O mais impressionante, estamos falando de uma entidade que precisou passar por um processo de recuperação de credibilidade, que se completará apenas quando essa recuperação for estendida a parte de regularização jurídica e fiscal. Porém, apesar de todas essas dificuldades, em seu segundo ano de mandato, a atual gestão fez o que parecia impossível. O ano foi de recorde em números de competições promovidas pela LCD.

Janeiro: O primeiro mês do ano começou com uma visita do representante da Liga Caratinguense de Desportos, no dia 19, ao novo superintendente de Esporte, Lazer e Cultura Rainer Alves. Na oportunidade, o presidente colocou a LCD a disposição para ser parceira do departamento de esportes municipal.

Fevereiro: O dia 2 de fevereiro, a Liga promoveu o primeiro Arbitral, visando a realização do Campeonato Regional categorias sub 15 e 17. A participação dos clubes interessados foi em ótimo número.

No dia 24 de fevereiro, o presidente de FMF7. Federação Mineira de Futebol 7, Nabil Zoukan, visitou Caratinga, confirmou a filiação da LCD junto a federação, e a realização do primeiro Campeonato Regional de Futebol 7 na Arena Dragão no Esporte Clube Caratinga.

Março: O terceiro mês do ano começou com a primeira rodada do Campeonato Regional da categoria Sub 15 e 17.

O dia 24 de março, foi concluída a primeira Oficina de Arbitragem, uma promoção da LCD em parceria com a AG EVENTOS. O curso de reciclagem para árbitros e auxiliares, foi ministrado pela renomada árbitra Liliane Lopes.

Abril: A primeira semana do mês de abril foi marcada pelo primeiro curso de formação de árbitros para Fut7. O instrutor, foi o renomado arbitro Nabil Zoukan, atualmente, presidente da FMF7. Os participantes que concluíram o curso, se tornaram aptos a trabalharem em competições oficiais da Federação Mineira e também da Confederação Brasileira de Futebol 7.

Copa Menino Maluquinho: O mês de abril foi um dos mais movimentados da temporada. A Liga Caratinguense de Desportos, com alguns parceiros, promoveu a 1ª Copa Menino Maluquinho. O evento movimentou a cidade no feriadão de Tiradentes, trazendo centenas de delegações de diversas cidades, em diferentes categorias nas modalidades de futsal e vôlei. Os jogos aconteceram no Ginásio Alfeu Chaves no clube América, e também no ginásio municipal do Limoeiro.

Regional Fut 7: Abril continuo super movimentado. A Liga promoveu o primeiro Regional de Futebol 7, na Arena do Dragão no Esporte Clube Caratinga, A competição oficializada pela FMF7, deu vaga ao campeão e vice para o Campeonato Mineiro. Ao final, o Dom Lara, bateu a Cettatic na grande final e conquistou o título. A competição foi um grande sucesso.

Maio: O mês foi marcado por pelo arbitral do Campeonato Regional adulto. O certame mais antigo, tradicional e importante do Leste e Zona da Mata mineira.

O mês também foi de decisão do Regional da categoria Sub 15 e 17. No dia 28, A Cettatic, enfrentou o ótimo trabalho do projeto do UAI da vizinha cidade de Inhapim. O time Caratinguense levou às duas taças em dois jogos no estádio Guilhermino de Oliveira contra os donos da casa.

Junho: Chegamos a metade do ano, muita coisa já havia sido feita. Porém, muitas outras estavam por vir. O sexto mês do ano, foi dedicado a reuniões, contatos e planejamentos para o segundo semestre.

Prefeitura rompe com LCD: No dia 15 de junho, usando sua rede social pessoal, a diretora da Liga Caratinguense de Desportos Marina Pires, numa postagem, direcionou algumas críticas à atuação da equipe do Departamento Municipal de Esporte. O episódio não foi bem recebido pelo superintendente Rainer Alves, que de forma unilateral, decidiu por não apoiar qualquer promoção da LCD. Atitude que prejudicou clubes nas competições de base, e no certame adulto, já que os clubes representantes da cidade, independente da gestão, sempre contaram com o apoio do município em relação a taxa de arbitragem, já que a prefeitura conta com empresa licitada cuja prestação de serviço é exatamente com arbitragem.

Oficialmente, a justificativa para retirar apoio em todas às competições da Liga Caratinguense de Desportos, era a situação documental da entidade que carece de regularização. Mas, tal situação não foi empecilho para que o departamento recebesse todas às súmulas da Copa Menino Maluquinho, e do Regional sub 15 e 17 e Campeonato Fut7 que contaram com apoio da prefeitura com relação a arbitragem. Bom lembrar, às súmulas são documentos necessários para a pontuação do município no ICMS ESPORTIVO, principal receita do Bolsa Atleta. Portanto, o verdadeiro motivo pelo qual não se apoiou mais promoções da Liga, foram às críticas da diretora feitas no dia 15 de Junho. Mesmo com tal decisão do superintendente, o segundo semestre foi de grandes realizações.

Julho: Faltando três dias para o início da Copa da Amizade, a LCD recebeu um ofício do superintendente Rainer Alves, indeferindo todos os pedidos de apoio para a competição: Escola para alojamento, Ginásio Poliesportivo do Limoeiro. O argumento como já mencionado, “situação documental irregular da entidade”. Nesse mesmo documento, assegurou que iria assumir a organização das competições de base”.

Sem contar com o apoio do Departamento Municipal de Esportes de Caratinga, o mês de julho foi intenso como a muito tempo não se via no esporte regional, graças a diversas parcerias com a iniciativa privada. Enquanto os principais clubes da região confirmavam participação no Campeonato Regional adulto em sua 45ª edição. Nas quadras, a bola rolou na 7ª edição da Copa da Amizade. Participação recorde de times, atletas inscritos e jogos. A Copa da Amizade de Futsal teve 95 jogos e 690 inscritos. Uma festa de atletas vindos de 10 cidades e diferentes regiões, inclusive o tradicional Bola na Rede de Vila Velha/ES. Ao final do evento que movimentou a economia da cidade, principalmente no ramo de hotelaria e alimentação. Esportivamente, o projeto CETTATIC SPORTS, conquistou o título de campeão geral, desbancando o Bola na Rede que havia conquistado todas às demais edições.

Julho também ficou marcado pelo começo do Campeonato Regional, o mais antigo, tradicional, importante, torneio de futebol amador do Leste e Zona da Mata mineira. A bola rolou no último domingo do mês.

Agosto: O mês 8 começou mostrando que mesmo na primeira fase, o sucesso do Campeonato Regional estava garantido com a ótima média de público nos estádios.

O dia 10 de agosto, marcou o lançamento do projeto Cidadão de Bem. Uma iniciativa da Liga Caratinguense de Desportos, em parceria com a Polícia Militar MG, e Associação Korion de Desportos. O projeto oferece aulas de Taekwondo gratuitamente para meninos e meninas de 05 a 09 anos no bairro Aparecida. O projeto atende atualmente 30 crianças que receberam também gratuitamente todo material de treino.

Setembro: O nono mês do ano marcado pela continuidade do sucesso do Campeonato Regional, agora em sua fase mais aguda, prévia do emocionante mata-mata. O mês também teve a primeira reunião de avaliação com os pais dos alunos do projeto Cidadão de Bem. A felicidade e satisfação das famílias era visível. O sucesso da iniciativa mais uma vez ficou evidente.

Outubro: O mês dez foi da grande decisão o Campeonato Regional edição 45, foi um dos mais equilibrados, disputados, e emocionantes da história. O Santa Bárbara chegou a mais uma final, depois de quase ter ficado fora do certame por questões administrativas. Porém, resolveu disputar e não decepcionou chegando a final. Do outro lado, o estreante Esporte Clube Vermelhense. Curiosamente, o primeiro encontro foi logo na primeira rodada em Santa Barbara, com vitória do Tubarão por 1 a 0. Depois de uma fase de grupos disputadíssima, o Leão passou pelo bom time da Associação Esportiva de Piedade de Caratinga na semifinal. Já o time azul e branco, passou pelo ótimo time da Associação Sportiva Bom Jesus do Galho.

A decisão

Como previa no regulamento, o dono da melhor campanha teria o direito de decidir o título em casa. Assim, Tubarão e Leão se encontraram em Santa Barbara no estádio Francisco Ferreira Maia. Num jogaço super disputado, o placar de zero a zero deixou tudo em aberto para o segundo e decisivo confronto em Vermelho Novo.

No domingo dia 08 de Outubro, a cidade se coloriu de Vermelho, branco e azul para um encontro de gigantes. A decisão teve emoção até o último minuto e o placar de 2 a 2, levou a decisão para os pênaltis. O estádio lotado, teve emoção e apreensão até a última cobrança. Ao final, o Camaronês Arnold, marcou o gol do título inédito do Vermelhense e transformou o gramado do estádio do Vermelhense numa grande festa. Esporte Clube Vermelhense, campeão Regional 2023.

Os números não mentem

Promover tanto, sem verbas públicas e muito difícil. Mas, os números comprovam que com dedicação, trabalho e comprometimento, é possível fazer muito:

● Campeonato Regional de Base sub 15 e 17, 44 jogos, 344 inscritos

● Copa Menino Maluquinho de Futsal e Voleibol 62 jogos ,709 inscritos

● Campeonato Regional de Fut 7, 10 jogos,

120 inscritos

● Copa da Amizade de Futsal, 95 jogos

690 inscritos.

● Campeonato Regional Adulto, 30 jogos

315 inscritos.

● Reciclagem de arbitragem de campo – Caratinga, 55 membros.

● Curso de formação de árbitros campo – Raul Soares, 07 membros.

● Curso de formação de árbitros de fut 7 – Caratinga, 07 membros

● Criação do projeto de Taekwondo Cidadão do Bem, em parceria com Polícia Militar MG e Associação Korion de Desportos. São atendidos atualmente 30 crianças de 05 a 09 anos duas vezes por semana, com aulas e material gratuitamente.

06 competições (março a outubro) 08 meses

241 jogos, 2.178 inscritos

03 cursos

69 membros

● Projeto Cidadão do Bem, 30 alunos inscritos

É indiscutível, mesmo sem receita fixa ou verbas públicas, ninguém promoveu mais esporte que a Liga Caratinguense de Desportos em 2023.