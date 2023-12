COLUNA ABRINDO O JOGO

O poderoso SEVALE

Que o nosso futebol regional é rico de talento, grandes clubes e muitos craques, não é novidade pra ninguém. Ao longo da história, principalmente na era da Liga Caratinguense de Desportos (LCD) foram disputadas 45 edições do campeonato mais antigo, tradicional e importante da região. Já tivemos times dominantes em diferentes épocas. Depois do Esporte Clube Caratinga, clube mais antigo, e com mais conquistas, tivemos poucos que conseguiram manter uma hegemonia por pelo menos três anos consecutivos. Além do próprio Dragão, somente o América em 1983/84/85, a Associação Sportiva Bom Jesus do Galho em 2010/11/ 13, lembrando que 2012 não tivemos o certame, o outro clube a conquistar esse feito é o SEVALE da querida cidade de Vargem Alegre. O time alvirrubro dominou o cenário no começo dos anos 90. Comandado pelo lendário Zé Manoel, o SEVALE faturou a taça em 1992, 1993 e 1994 e entrou para a história como um dos grandes clubes de todos os tempos do nosso futebol amador.

De branco em pé: Lola, Zé Roberto, Cláudio, Ney Júnior, Cesinha e Julemar, agachados: Marcinho, Juvanês, Jailton, Dadinho e Max.

De vermelho em pé: Zé Manoel (treinador), Dadinho, Julemar, Cesinha, Juninho e Zé Roberto. Agachados: Max, Pereira, Joelinho, Juvanês e Juninho Lola, a criança é Samarone.

Dete falou

O vereador Dete usou a tribuna na última segunda-feira (4) para falar sobre o fato vergonhoso ocorrido com os meninos da escolinha de São João Jacutinga, quando pela terceira vez, o ônibus prometido não apareceu para buscar o time, que tinha jogo marcado pela semifinal da competição organizada pelo Departamento de Esportes da prefeitura. O vereador usou sua fala para criticar duramente a atuação do superintendente de Esporte Lazer e Cultura, Rainer Alves. Indignado como todos os pais, Dete estendeu as críticas a outras competições, como a Copa Distrital. Ao final das duras críticas, o vereador propôs que o executivo crie projeto para levar esporte aos distritos. Fiquei feliz de ouvir pela primeira vez em muitos anos, um vereador falando de projeto esportivo na tribuna. Parabéns vereador Dete pela fala. Porém, se infelizmente o esporte em nossa cidade está tão desorganizado e não temos uma política esportiva séria, não é por falta de projetos. O que falta na verdade é vontade. Eu mesmo nas raras oportunidades que tive, apresentei, falei sobre pelo menos três projetos para levar esporte aos distritos através de leis de incentivo. Tenho certeza que não fui o único, outros desportistas também levaram ótimas ideias possíveis de serem executadas.

Rogério Silva

