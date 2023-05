COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional LCD: Hora de fazer história

Indiscutivelmente, o Campeonato de Futebol Amador, promovido pela Liga Caratinguense de Desportos, é o mais importante, tradicional, charmoso e difícil de conquistar de toda região Leste e Zona da Mata mineira. Por tudo isso, quem tem o prazer de sentir o gosto de conquista-lo, escreve o nome na história do nosso futebol. Em julho, a LCD irá promover mais uma edição do Campeonato Regional. Desde 1965, quando o 1°de Maio levantou a taça pela primeira vez, foram 44 edições do certame. O Esporte Clube Caratinga é o clube que mais vezes conquistou a competição. O Dragão é 11 vezes campeão da Liga. Na foto, time de 1980: Otávio Cirilo, Guilhermino, Carraro, Quinha, Zezé, Fifi, Cacau, Rerré, Marcinho, Toninho Caratinga, César e Vagalume.

ASBJ é Penta!

Se o Esporte Clube Caratinga é quem tem mais conquista ao longo dos seus 105 anos de história, o segundo maior campeão e a Associação Sportiva de Bom Jesus do Galho. A ASBJ construiu uma história de riquíssima ao longo dos seus 91 anos. A primeira conquista aconteceu em 1974, numa competição que não contou com a participação dos times de Caratinga por conta de uma grande enchente que aconteceu naquele ano. Porém, esse fato não diminuiu a importância do torneio, tampouco da conquista numa disputa de pênalti emocionante contra o Santa Rita.

Entretanto, o título emblemático, com todos os grandes da região na disputa, aconteceu em 1977, depois de dois jogos épicos contra o timaço do Esplanada, na Grota, o árbitro chegou a acrescentar 18 minutos no segundo tempo. Porém, o placar de 1 a 1deu o título ao Lobo de Bom Jesus do Galho. Os campeões: Serginho, Luiz, Tuíca, Chico Branco, Valtinho, Arlém, Carlinhos, Zé Lúcio, Tutuca e Gonzaga (autor do gol). O técnico era Joel Tristão.

Semana de Arbitral

Depois do enorme sucesso do Campeonato Regional do ano passado quando o Santa Bárbara conquistou seu terceiro título, a expectativa é grande para a competição deste ano. O Tubarão já está confirmado em busca do Tetra, outros grandes do nosso futebol também já garantiram presença no Regional. Na próxima quinta feira dia 18, às 18:30 na ACIC (antigo Sesi), ocorrerá a primeira reunião com clubes interessados em disputar o Campeonato deste ano.

