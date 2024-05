COLUNA ABRINDO O JOGO

Futebol amador tá caro!

Me orgulho em dizer que fiz parte da comissão criada em 2002 para a volta do campeonato de futebol amador em nossa região. Foram seis anos sem o principal certame da região (1996 a 2002). Entretanto, desde então, já havia começado a perceber que alguns clubes, começavam uma disputa por jogadores, tipo LEILÃO, quem paga mais. Assim, a cada ano, montar times competitivos foi ficando cada vez mais caro. Jogadores que em qualquer lugar jogava por 100 por partida. Começou a receber proposta de times da região pra vir jogar pelo dobro. O adversário pra não deixar o concorrente montar time forte, dobrava o valor. Com alguns colegas e amigos eu já falava a 20 anos atrás que iria chegar uma hora que ficaria inviável para muitos times disputarem às principais competições. Fui criticado por muita gente que dizia que “o mundo é assim mesmo”. Disseram que estava com inveja porque na minha época ganhava 50 reais por jogo, Porém, a cada ano foi ficando pior para os clubes, e melhor para quem joga. Afinal, em um único final de semana, alguns disputam três jogos em regiões diferentes. Em 2019, vimos umas das piores finais do ponto de vista técnico, comprometido claramente pela parte física. Jogadores se arrastando em campo. Afinal, nem profissional, consegue jogar em alto nível no sábado, domingo pela manhã e à tarde. Nos últimos anos, vários clubes acusaram o golpe e simplesmente não conseguiram mais montar times.

CONCLUSÃO: Os clubes “criaram o monstro” e agora estão sendo engolidos por ele. SE NÃO HOUVER UM MOVIMENTO DOS CLUBES, PRINCIPAIS INTERESSADOS EM MANTER NOSSO FUTEBOL VIVO. Temo que num curto espaço de tempo, voltemos ao ano de 1996. Quando nosso futebol parou até 2002.

Estou vivendo meu último ano de mandato na LCD. Irei cumprir meus compromissos até o final, realizando todas as competições possíveis como temos feito desde o início. Não sei quem será o presidente a partir de janeiro de 2025, só sei que terá muito trabalho.

Vamos apoiar a base

Um dos argumentos usados pela maioria dos dirigentes de clubes da região para buscarem tantos jogadores de fora para disputar nosso Regional, é a falta de renovação. Segundo eles, “só com jogadores da região não se faz dois times inteiros”. Infelizmente sou obrigado a concordar. Porém, os mesmos que usam tal argumento, são os mesmos que na maioria das vezes, não valorizam a formação de atletas na base.

Um dos objetivos da gestão atual da LCD desde que assumiu, é a promoção de competições das categorias de base. Assim tem sido feito. Entretanto, tem faltado reciprocidade por parte de alguns dos principais clubes da região. Ainda assim, seguimos fazendo nosso trabalho e cumprindo nosso compromisso com o objetivo assumido. Hoje, tem bola rolando em Ipanema pelo Regional das categorias 11 e 13. Bora jogar bola garotada!

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]