Clássicos sobre Rodas em Piedade de Caratinga

Encontro de carros antigos reúne relíquias de colecionadores

PIEDADE DE CARATINGA- Centenas de relíquias em um mesmo espaço. O Clássico Sobre Rodas do Vale do Aço realizou no domingo (26), um encontro de carros antigos na cidade de Piedade de Caratinga.

Os veículos chamaram atenção do público com variados modelos, cores e anos. Roberto Alvim, presidente do Clássicos sobre Rodas e organizador do evento, explica o objetivo dos encontros. “Normalmente fazemos esses eventos em diversos municípios pelo prazer que temos de ter o carro antigo e ter a oportunidade de trazer para a comunidade as relíquias que a maioria das pessoas de hoje em dia não conhece, trazendo ainda diversão, movimento para as localidades onde colocamos nossos carros”.

Conforme Roberto, são mais de 100 associados com os carros mais diversos. “Consideramos carro antigo de verdade, acima de 30 anos. Porém aceitamos carros fora de linha acima de 20 anos também”.

O carro antigo pode ser considerado até mesmo um investimento, já que à medida que os anos vão passando ele vai valorizando. No entanto, o que fala mais alto é o amor pelos veículos. “Quem tem o carro antigo não faz conta, às vezes gastamos com ele muito mais do que o mercado paga, mas, é um prazer ter. Gostamos de carro, da mesma forma que alguém gosta de selo, fazer outro tipo de coleção. É uma paixão”.

Nilton Lopes, que é de Piedade de Caratinga, organizou o evento na cidade e cita mais detalhes de como os veículos chamam atenção dos visitantes. “Começamos a programar chamando todos da região, graças a Deus, vieram mais de 100 e está muito bom, atendendo a expectativa. Esperamos que pelo menos uma vez por mês possamos fazer mais encontros, variando das cidades. É um grande prazer você ter um carro antigo e ver que a pessoa nunca viu o carro. Outros se recordam de um pai, avô ou tio que teve. É muito prazeroso, um orgulho. Temos aqui uma variedade muito grande fusca, Kombi corujinha, Fordinho 1942, caminhão 1950… Tem de tudo, para todo gosto”.

É o momento de “passear” pelo passado, como acrescenta Nilton, que também é colecionador. “Tenho nove veículos antigos entre motos e carros. Cada um pra mim é uma paixão. Estou com 66 anos, lembro que o fusquinha foi meu carro de trabalho por muitos anos. É trabalhoso, todo dia você tem que dar uma mexidinha, dá problema, porque é um velhinho. Limpar, polir, trocar peças, é tudo muito prazeroso. Quem está no mundo dos antigos é assim”.

Os olhares e as reações do público são uma das principais satisfações de quem possui carros antigos. “A pessoa tem curiosidade. Já ouvi várias vezes: “Que carro é esse?”. Não sabe. A pessoa de 30/40 anos não conheceu. Então, vendo um carro dos anos 70 acha que é novo. É muita história, tem um caminhãozinho ali 1950, pensar quanto trabalhou e está aqui funcionando até hoje é muito interessante”.

Ricardo Leite, do grupo ‘Os Intocáveis’, de Caratinga fez questão de participar do encontro e já está organizando um próximo evento. “Estamos prestigiando, além de pessoas de outras localidades. E inclusive já estamos querendo fazer um próximo evento em Ubaporanga na próxima semana, nos mesmos moldes de Piedade, no próximo domingo, a partir das 9h. Domingão é dia de colocar os carros nas estradas”.

Dentre os veículos que mais chamaram atenção está o Opala de Wagner Cunha. Ele cita que além dos mais nostálgicos, é muito importante transmitir a paixão dos carros antigos para as novas gerações. “É resgatar história. É um dos primeiros eventos depois da pandemia, todos unimos, com uma grande variedade de carros”.

Questionado se venderia o carro, Wagner disse, prontamente: “Não, esse daí vai ter que ficar para o inventário dos filhos ainda (risos).

Luana Barcelos, moradora de Sete Lagoas, visitou a exposição e elogiou a organização. “Estou achando muito bacana, tudo muito lindo. Só carros antigos e bem conservados. Estão de parabéns”.