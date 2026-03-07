Presidente do Crea-MG participa de encontro com profissionais em Caratinga

CARATINGA – O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), Marcos Gervásio, estará em Caratinga no próximo dia 11 de março, às 17h, para participar de mais uma edição do Café com o Presidente, iniciativa que promove diálogo direto entre a entidade e profissionais da região.

O encontro será realizado no Auditório da Prefeitura de Caratinga, localizado na Avenida Professor Armando Alves da Silva, nº 1950, no bairro Zacarias, reunindo profissionais das áreas de engenharia, agronomia e geociências.

A proposta do evento é aproximar o Conselho dos profissionais que atuam no interior do estado, criando um espaço para discussão sobre o exercício profissional e os desafios enfrentados no cotidiano das atividades técnicas.

Durante a reunião, serão debatidos temas relacionados à atuação institucional do Crea-MG, à valorização profissional e ao desenvolvimento regional. O formato do encontro também permite que os participantes apresentem demandas, sugestões e experiências relacionadas ao mercado de trabalho.

Segundo o presidente do Crea-MG, o objetivo é fortalecer o diálogo com a categoria. “Estar em Caratinga e conversar diretamente com os profissionais nos permite compreender melhor as demandas da região e aprimorar a atuação do Crea-MG na fiscalização, na orientação e na valorização do exercício legal da engenharia, da agronomia e das geociências”, afirma Marcos Gervásio.

Além da troca de experiências, o evento também será oportunidade para apresentar iniciativas voltadas à valorização profissional, como o CreaLab MG e o programa ABNT Ilimitada, além de esclarecer dúvidas sobre fiscalização e atribuições profissionais.

O Café com o Presidente é aberto aos profissionais da região.

BOX

Serviço

Evento: Café com o Presidente – Crea-MG

Data: 11 de março de 2026

Horário: 17h

Local: Auditório da Prefeitura de Caratinga

Endereço: Av. Prof. Armando Alves da Silva, 1950 – Bairro Zacarias – Caratinga.