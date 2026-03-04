Prefeitura abre licitação para implantar Sistema de Esgotamento Sanitário no Porto Seguro

CARATINGA– A Prefeitura de Caratinga publicou licitação para a contratação de empresa especializada na execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) no bairro Porto Seguro. O projeto prevê a estrutura completa de coleta, interceptação, elevação e tratamento de esgotos, com execução em etapa única e prazo estimado de 12 meses.

De acordo com as informações técnicas, o objetivo principal é minimizar os impactos negativos causados pelo lançamento de águas servidas nos cursos d’água que cortam o município, além de proporcionar melhoria significativa na qualidade de vida da população. A iniciativa também busca recuperar a qualidade das águas e fortalecer a política ambiental local.

A contratação será realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, como parte das ações voltadas à condução e destinação final adequada dos efluentes gerados no bairro.

Deficiência estrutural e riscos ambientais

Atualmente, o município enfrenta deficiência na infraestrutura de saneamento básico no Porto Seguro. A capacidade instalada do sistema de esgotamento sanitário é considerada insuficiente para atender às demandas existentes, o que compromete a prestação eficiente dos serviços públicos essenciais.

A limitação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e das estruturas associadas resulta no tratamento inadequado dos efluentes, com potenciais impactos negativos à saúde pública e ao meio ambiente. A situação também eleva os riscos de sobrecarga do sistema, contaminação do solo e poluição dos corpos hídricos, além de dificultar a gestão adequada dos resíduos líquidos.

Do ponto de vista institucional, a manutenção desse cenário pode expor o município a riscos legais relacionados ao não cumprimento das normas sanitárias e ambientais vigentes.

Para os moradores do bairro, os reflexos são diretos: prejuízos à saúde, ao bem-estar e às condições ambientais, com maior risco de doenças de veiculação hídrica e degradação do entorno.

Principais serviços previstos

O projeto contempla uma série de etapas estruturais e operacionais, entre elas: Os serviços preliminares, que incluem instalações provisórias de água e energia elétrica no canteiro de obras, além da construção de estruturas como escritório, depósito, almoxarifado, refeitório, vestiário e sanitários. A administração local da obra, responsável pela coordenação técnica e operacional dos trabalhos. A implantação da rede coletora, com escavação de valas para instalação das tubulações.

A execução das ligações domiciliares, garantindo a interligação das residências às redes coletoras de esgoto. A construção do interceptor, também com serviços de escavação, destinado à condução dos efluentes até as unidades de tratamento.

A implantação da Estação Elevatória de Esgoto, com obras e serviços voltados à estrutura de recalque do esgoto até a Estação de Tratamento. E a ampliação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), com execução das unidades responsáveis pelo tratamento dos resíduos.

Além disso, o contrato prevê a fase de pré-operação do sistema, que inclui acompanhamento da chegada do esgoto à ETE, treinamento dos operadores indicados pelo município, coleta e análise de amostras, identificação de possíveis problemas e orientações técnicas para garantir o funcionamento adequado da estação.

Ampliação como medida essencial

O problema central identificado pela administração municipal é a necessidade de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no bairro Porto Seguro, incluindo a expansão da Estação de Tratamento de Esgoto e de suas estruturas complementares.

A medida é considerada essencial para adequar a capacidade do sistema às demandas atuais e futuras, promover a proteção ambiental, melhorar as condições de saúde pública e assegurar a prestação eficiente e contínua dos serviços de saneamento básico em Caratinga.

Com a execução da obra, a expectativa é que o município avance no enfrentamento de um dos principais desafios urbanos, alinhando desenvolvimento, responsabilidade ambiental e qualidade de vida para a população.