Prefeito Dr. Giovanni acompanha início da entrega de kits escolares na rede municipal de Caratinga

A Prefeitura de Caratinga iniciou a entrega dos kits escolares destinados aos alunos da rede municipal de ensino. Ao todo, cerca de 8 mil kits serão distribuídos aos estudantes ao longo das próximas semanas, conforme a chegada dos materiais às unidades escolares.

Os kits incluem material escolar completo, além de uniforme composto por blusa e short ou short-saia. Também fazem parte do conjunto mochilas e mochiletes, que estão chegando gradativamente e sendo distribuídas conforme os itens são encaminhados para cada escola.

Nesta etapa inicial da distribuição, o prefeito Dr. Giovanni visitou algumas unidades escolares do município para acompanhar de perto o início das entregas e conversar com alunos, professores e equipes pedagógicas.

Representando as escolas da zona rural, a visita foi realizada na Escola Municipal Sebastião Clemente Vieira, localizada no distrito de Dom Modesto. Em seguida, o prefeito esteve no CEIM Neir Mendes de Carvalho, no bairro Santa Cruz. A agenda também incluiu a Escola Municipal Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, representando as demais unidades da rede municipal.

Durante as visitas, Dr. Giovanni destacou a importância do investimento na educação e do apoio às famílias, garantindo que os alunos tenham acesso aos materiais necessários para o desenvolvimento das atividades escolares.

O secretário municipal de Educação, Ronaldo, também esteve presente durante as entregas e destacou a importância do planejamento da gestão para garantir esse investimento. Segundo ele, os kits foram adquiridos com recursos próprios do município, uma vez que não há repasse específico da educação destinado à compra de material escolar e uniforme. De acordo com o secretário, o município se organizou e se planejou financeiramente para realizar a aquisição dos itens e garantir que os estudantes recebam o material necessário para o ano letivo.

A entrega do material escolar já havia sido anunciada pela Prefeitura e agora começa a chegar às escolas, beneficiando milhares de estudantes da rede municipal.

A previsão é que todos os alunos recebam seus kits ao longo das próximas semanas, conforme a chegada dos materiais e a organização da distribuição em cada unidade escolar.