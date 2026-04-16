Novo secretário assume Meio Ambiente em Caratinga com foco em sustentabilidade e gestão de resíduos

A Prefeitura de Caratinga nomeia o biólogo Eduardo Buzim como novo secretário municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Ele assume o cargo após a saída de Natanael dos Reis Marques, iniciando uma nova fase na condução das políticas ambientais do município.

Com mais de 15 anos de atuação na área ambiental, Eduardo Buzim chega à função trazendo um currículo voltado à qualificação técnica e à gestão estratégica. O novo secretário possui dois títulos de especialista na área ambiental, além de um MBA em Gestão de Projetos e outro em Desenvolvimento Sustentável, Educação e Gestão Ambiental. Ele também detém o título de Embaixador Lixo Zero do Brasil, iniciativa que promove práticas sustentáveis e redução de resíduos.

À frente da pasta, Buzim assume o compromisso de enfrentar desafios históricos do município com foco em soluções estruturantes. Entre as prioridades, estão a melhoria da gestão de resíduos sólidos, o fortalecimento de ações de educação ambiental, a ampliação de parcerias estratégicas e a adoção de práticas alinhadas ao combate às mudanças climáticas.

Segundo a proposta apresentada, a gestão pretende integrar eficiência administrativa, sustentabilidade e qualidade de vida para a população, com ações que gerem impacto direto no cotidiano dos moradores.

Outro ponto destacado é o alinhamento das políticas municipais aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), agenda global que reúne metas voltadas à preservação ambiental, desenvolvimento social e crescimento econômico sustentável.

Mais do que uma mudança de gestão, a expectativa é posicionar Caratinga como referência regional em sustentabilidade, com políticas públicas efetivas, participação social ativa e resultados concretos.

A nova condução da Secretaria marca o início de um ciclo que aposta em planejamento, responsabilidade e visão de futuro para o desenvolvimento ambiental do município.