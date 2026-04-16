Homem é esfaqueado em confusão num bar em Imbé de Minas

No fim da tarde dessa quarta-feira(15), uma ocorrência grave mobilizou equipes de emergência na cidade de Imbé de Minas. O caso foi registrado na Avenida JK, na região central, onde uma confusão em um bar terminou com um homem esfaqueado.

De acordo com as primeiras informações, durante o desentendimento, a vítima foi atingida por golpes de faca e acabou caindo na rua, em frente ao estabelecimento. Uma ambulância do município foi acionada rapidamente e prestou os primeiros socorros, encaminhando o homem para o hospital em Caratinga.

A Polícia Militar esteve no local e realiza os levantamentos para esclarecer as circunstâncias da ocorrência. O caso é tratado, inicialmente, como tentativa de homicídio, e mais detalhes deverão ser divulgados após a conclusão da apuração.

A motivação da confusão ainda não foi informada.