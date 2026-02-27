INSS se pronuncia sobre estrutura da agência em Caratinga

Câmara de Vereadores realizará audiência pública para discutir atendimento no local

CARATINGA- A Câmara Municipal de Caratinga realizará, na próxima terça-feira, 3 de março, às 19h, no plenário do Legislativo, uma audiência pública para debater a prestação de serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no município.

O pedido foi formalizado por meio do Requerimento nº 05/2026, de autoria do vereador José Cordeiro de Oliveira, com base no artigo 168 do Regimento Interno da Casa.

De acordo com o documento, a audiência terá como pauta a prestação de serviço do INSS em Caratinga, a infraestrutura da agência e a forma de atendimento aos cidadãos usuários do Instituto. Também foram solicitados convites ao prefeito municipal, vereadores, secretários de governo — em especial Manoel Dornelas e Paula Botelho —, além de representantes do INSS, Ministério Público, imprensa e demais autoridades.

Nota do INSS

Em nota, o INSS informou que, até esta quarta-feira (26), a Agência de Caratinga não havia recebido nenhum comunicado oficial acerca da audiência pública.

A autarquia reconheceu que a unidade enfrenta problemas estruturais, especialmente em períodos de chuvas intensas, quando ocorrem alagamentos que podem exigir o fechamento temporário para limpeza. Nessas situações, segundo o órgão, a própria agência busca entrar em contato com os segurados por telefone ou e-mail para realizar os reagendamentos, quando os dados estão atualizados no sistema.

Ainda conforme o INSS, está em andamento um processo de locação de um novo imóvel na cidade. No entanto, o órgão destaca que grande parte da região central de Caratinga também sofre com alagamentos, o que tem dificultado a definição de um novo endereço.

De maneira geral, o Instituto afirma que a agência mantém o fluxo normal de atendimentos, recebendo um grande volume de usuários, inclusive de cidades vizinhas e até de outros estados, especialmente para perícias médicas e avaliações sociais.

Quanto ao uso do estacionamento da unidade, o INSS esclareceu que o espaço costuma ser utilizado por opção dos próprios segurados enquanto aguardam transporte ou o horário de atendimento no período da tarde. A instituição ressaltou que as portas permanecem abertas para quem optar por permanecer no interior da agência.