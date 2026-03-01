Manutenção da Copasa afeta fornecimento de água em Dom Modesto

A Copasa informa que, devido a manutenção emergencial, o abastecimento de água no distrito de Dom Modesto, pertencente ao município de Caratinga, poderá apresentar intermitência neste sábado (28/02).
A previsão é que o fornecimento seja normalizado, gradativamente, no decorrer da tarde deste domingo (01/03). Para minimizar os impactos, a Companhia disponibilizará caminhão-pipa para abastecer o reservatório da empresa.
A Companhia destaca que, nesses casos, os imóveis que possuem caixas d’água podem não sofrer impactos.