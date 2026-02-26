Facebook Instagram Youtube Twitter

As Chuvas Chegaram
Inmet alerta para possibilidade de chuvas intensas em Caratinga

O INMET emitiu alerta de possibilidade de chuvas intensas e alerta de acumulado de chuvas que podem provocar deslizamento de encostas para Caratinga e região.

O alerta é válido até as 23h59 desta sexta-feira (27).

Instruções:

  • Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.
  • Observe alteração nas encostas.
  • Permaneça em local abrigado.
  • Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

