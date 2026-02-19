INMET emite alerta de chuvas intensas para Caratinga e região

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de severidade classificado como Perigo Potencial para Caratinga e cidades da região.
O aviso começou às 9h desta quinta-feira (19/02/2026) e segue até 23h59 do mesmo dia.
🌧️ Previsão e riscos
De acordo com o INMET, estão previstas:
-
Chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a até 50 mm ao longo do dia
-
Ventos intensos, com velocidade entre 40 e 60 km/h
Apesar de o risco ser considerado baixo, há possibilidade de:
-
Corte de energia elétrica
-
Queda de galhos de árvores
-
Alagamentos em pontos isolados
-
Descargas elétricas
⚠️ Recomendações de segurança
O INMET orienta que, em caso de rajadas de vento:
-
Não se abrigue debaixo de árvores, devido ao leve risco de queda e descargas elétricas
-
Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
Também é recomendado:
-
Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada
-
Redobrar a atenção em áreas sujeitas a alagamentos
Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.