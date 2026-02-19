INMET emite alerta de chuvas intensas para Caratinga e região

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de severidade classificado como Perigo Potencial para Caratinga e cidades da região.

O aviso começou às 9h desta quinta-feira (19/02/2026) e segue até 23h59 do mesmo dia.

🌧️ Previsão e riscos

De acordo com o INMET, estão previstas:

Chuva entre 20 e 30 mm por hora , podendo chegar a até 50 mm ao longo do dia

Ventos intensos, com velocidade entre 40 e 60 km/h

Apesar de o risco ser considerado baixo, há possibilidade de:

Corte de energia elétrica

Queda de galhos de árvores

Alagamentos em pontos isolados

Descargas elétricas

⚠️ Recomendações de segurança

O INMET orienta que, em caso de rajadas de vento:

Não se abrigue debaixo de árvores, devido ao leve risco de queda e descargas elétricas

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Também é recomendado:

Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada

Redobrar a atenção em áreas sujeitas a alagamentos

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.