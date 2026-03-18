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Diesel pressiona preço dos combustíveis em Caratinga

CARATINGA- O avanço no preço dos combustíveis em todo o país já reflete diretamente em Caratinga. Levantamento realizado pelo DIÁRIO nos dias 11 e 18 de março aponta aumento em praticamente todos os tipos de combustíveis. Destaque para o diesel.

No dia 13 de março, a estatal anunciou um aumento de R$ 0,38 por litro no preço de venda do diesel para as distribuidoras, válido a partir do dia 14. Esse foi o primeiro reajuste em mais de 400 dias, desde fevereiro de 2025.

Na prática, considerando a mistura obrigatória com 15% de biodiesel, o impacto estimado é de cerca de R$ 0,32 por litro nas bombas.

A análise realizada pelo DIÁRIO mostra que, embora a cidade tenha menor variação entre postos, o consumidor local já enfrenta, em alguns casos, preços mais altos.

Os dados revelam que o comportamento dos combustíveis em Caratinga não é uniforme, mas segue uma tendência de elevação gradual.

Gasolina: leve aumento e padronização

A gasolina comum, que variava entre R$ 6,27 e R$ 6,59 no dia 11, passou a oscilar entre R$ 6,35 e R$ 6,59 nesta quarta-feira (18), em Caratinga.

Apesar de alguns reajustes pontuais — como aumentos de até R$ 0,20 em determinados postos — o mercado local mostra uma tendência de estabilização em torno de R$ 6,49, indicando alinhamento de preços.

Etanol: alta discreta, mas contínua

O etanol apresentou subida na maioria dos postos, passando de uma faixa entre R$ 4,64 e R$ 4,99 para R$ 4,65 a R$ 4,99. A elevação foi menor que a da gasolina, mas consistente, reforçando o movimento de reajuste gradual.

Diesel: o maior impacto no bolso

O diesel foi o combustível que mais pesou no bolso do consumidor em Caratinga. O diesel comum chega a R$ 7,89 e o Diesel S10 alcançou até R$ 7,99.

Além dos aumentos, chama atenção a forte oscilação entre postos. Em alguns casos, o diesel S10 saltou mais de R$ 1 em uma semana.

Caratinga x Belo Horizonte

Na capital e região metropolitana:

Gasolina: R$ 5,89 a R$ 6,99

Etanol: R$ 4,29 a R$ 5,39

Diesel S10: R$ 6,29 a R$ 7,19

 

Já em Caratinga (18 de março):

Gasolina: R$ 6,35 a R$ 6,59

Etanol: R$ 4,65 a R$ 4,99

Diesel S10: R$ 6,99 a R$ 7,99

Afinal, está mais caro abastecer em Caratinga?

A resposta depende do combustível — mas, no geral, sim, em alguns casos está mais caro.

Se tratando da gasolina, Caratinga está dentro da faixa de BH, porém sem os preços mais baixos encontrados na capital. Ou seja: o consumidor local paga, em média, mais caro que os menores valores da região metropolitana

Em relação ao etanol, a situação é semelhante à gasolina, preços intermediários, sem grandes vantagens. O diesel, em Caratinga chega a R$ 7,99, enquanto em BH o teto é R$ 7,19.

Menos variação, mas menos concorrência

Um ponto importante revelado pelo levantamento é a diferença no comportamento do mercado. Em Belo Horizonte, a variação da gasolina chega a 18,68% entre postos

Em Caratinga, os preços são muito mais próximos entre si, o que indica menor concorrência agressiva, maior uniformidade de preços e menos oportunidades para o consumidor economizar

O que influencia os preços em Caratinga?

Especialistas apontam uma combinação de fatores que ajudam a explicar por que os preços locais podem ser mais altos: a logística e o transporte, cidades do interior dependem mais do transporte rodoviário, o que encarece o custo final, especialmente do diesel. Menor volume de consumo, pois postos em cidades menores compram menos combustível, o que reduz o poder de negociação com distribuidoras.

 

PREÇOS CARATINGA- 11 DE MARÇO DE 2026:

Posto Gasolina Comum Gasolina Aditivada Etanol Diesel Comum Diesel S10
Lair 6,39 6,39 4,69 7,89 7,99
Canarinho 6,35 4,79
Center Posto 6,29 6,29 4,69
São Rafael 6,49 6,69 4,99 7,59 7,99
Diamante 6,29 4,69 7,69 7,79
Frical 6,49 6,69 4,99 7,59 7,99
Caratinga 6,49 4,99 7,39 7,49
Maluquinho 6,27 4,64 6,17
Mineirão 6,49 6,69 4,99 7,59 7,99
Esplanada 6,49 6,69 4,99 7,59 7,99
Boa Estrela 6,49 4,89 6,59
Itaúna I 6,59 4,79 6,08 6,24
Jahh Auto Posto 6,49 4,99 7,49 7,89
Posto do Irmão 6,48 6,58 4,77 6,88 7,99
Atlanta 6,49 6,69 4,99 7,39 7,49
Zacarias 6,35 4,79 7,59 7,99
Rede Siga Mais 6,35 4,89 6,89 6,99

 

PREÇOS CARATINGA- 18 DE MARÇO DE 2026:

Posto Gasolina Comum Gasolina Aditivada Etanol Diesel Comum Diesel S10
Lair 6,39 6,39 4,69 7,89 7,99
Canarinho 6,45 4,89
Center Posto 6,49 6,49 4,79
São Rafael 6,49 6,69 4,89 7,49
Diamante 6,49 4,89 7,89 7,99
Frical 6,49 6,69 4,89 7,89 7,99
Caratinga 6,49 4,89 7,29 7,49
Maluquinho 6,38 4,78 7,99
Mineirão 6,49 6,69 4,89 7,39 7,49
Esplanada 6,49 6,69 4,89 7,39 7,49
Boa Estrela 6,49 4,89 6,99
Itaúna I 6,59 4,79
Jahh Auto Posto 6,49 4,99 7,89 7,99
Posto do Irmão 6,48 6,58 4,65 7,19 7,99
Atlanta 6,49 6,69 4,89 7,29 7,49
Zacarias 6,45 4,89 7,29 7,49
Rede Siga Mais 6,35 4,89 6,89 6,99

 

CENÁRIO EM CARATINGA

 

Gasolina

Pequenas altas (até R$ 0,20)

Forte padronização em R$ 6,49

 

Etanol

Subidas leves (R$ 0,10 a R$ 0,20)

Concentração em R$ 4,89

 

Diesel (principal destaque)

Altas mais fortes após dia 14 (reajuste Petrobras)

Casos extremos: +R$ 1,00

Vários postos com aumento de R$ 0,30 a R$ 0,50

 

 

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