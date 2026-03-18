Diesel pressiona preço dos combustíveis em Caratinga

CARATINGA- O avanço no preço dos combustíveis em todo o país já reflete diretamente em Caratinga. Levantamento realizado pelo DIÁRIO nos dias 11 e 18 de março aponta aumento em praticamente todos os tipos de combustíveis. Destaque para o diesel.
No dia 13 de março, a estatal anunciou um aumento de R$ 0,38 por litro no preço de venda do diesel para as distribuidoras, válido a partir do dia 14. Esse foi o primeiro reajuste em mais de 400 dias, desde fevereiro de 2025.
Na prática, considerando a mistura obrigatória com 15% de biodiesel, o impacto estimado é de cerca de R$ 0,32 por litro nas bombas.
A análise realizada pelo DIÁRIO mostra que, embora a cidade tenha menor variação entre postos, o consumidor local já enfrenta, em alguns casos, preços mais altos.
Os dados revelam que o comportamento dos combustíveis em Caratinga não é uniforme, mas segue uma tendência de elevação gradual.
Gasolina: leve aumento e padronização
A gasolina comum, que variava entre R$ 6,27 e R$ 6,59 no dia 11, passou a oscilar entre R$ 6,35 e R$ 6,59 nesta quarta-feira (18), em Caratinga.
Apesar de alguns reajustes pontuais — como aumentos de até R$ 0,20 em determinados postos — o mercado local mostra uma tendência de estabilização em torno de R$ 6,49, indicando alinhamento de preços.
Etanol: alta discreta, mas contínua
O etanol apresentou subida na maioria dos postos, passando de uma faixa entre R$ 4,64 e R$ 4,99 para R$ 4,65 a R$ 4,99. A elevação foi menor que a da gasolina, mas consistente, reforçando o movimento de reajuste gradual.
Diesel: o maior impacto no bolso
O diesel foi o combustível que mais pesou no bolso do consumidor em Caratinga. O diesel comum chega a R$ 7,89 e o Diesel S10 alcançou até R$ 7,99.
Além dos aumentos, chama atenção a forte oscilação entre postos. Em alguns casos, o diesel S10 saltou mais de R$ 1 em uma semana.
Caratinga x Belo Horizonte
Na capital e região metropolitana:
Gasolina: R$ 5,89 a R$ 6,99
Etanol: R$ 4,29 a R$ 5,39
Diesel S10: R$ 6,29 a R$ 7,19
Já em Caratinga (18 de março):
Gasolina: R$ 6,35 a R$ 6,59
Etanol: R$ 4,65 a R$ 4,99
Diesel S10: R$ 6,99 a R$ 7,99
Afinal, está mais caro abastecer em Caratinga?
A resposta depende do combustível — mas, no geral, sim, em alguns casos está mais caro.
Se tratando da gasolina, Caratinga está dentro da faixa de BH, porém sem os preços mais baixos encontrados na capital. Ou seja: o consumidor local paga, em média, mais caro que os menores valores da região metropolitana
Em relação ao etanol, a situação é semelhante à gasolina, preços intermediários, sem grandes vantagens. O diesel, em Caratinga chega a R$ 7,99, enquanto em BH o teto é R$ 7,19.
Menos variação, mas menos concorrência
Um ponto importante revelado pelo levantamento é a diferença no comportamento do mercado. Em Belo Horizonte, a variação da gasolina chega a 18,68% entre postos
Em Caratinga, os preços são muito mais próximos entre si, o que indica menor concorrência agressiva, maior uniformidade de preços e menos oportunidades para o consumidor economizar
O que influencia os preços em Caratinga?
Especialistas apontam uma combinação de fatores que ajudam a explicar por que os preços locais podem ser mais altos: a logística e o transporte, cidades do interior dependem mais do transporte rodoviário, o que encarece o custo final, especialmente do diesel. Menor volume de consumo, pois postos em cidades menores compram menos combustível, o que reduz o poder de negociação com distribuidoras.
PREÇOS CARATINGA- 11 DE MARÇO DE 2026:
|Posto
|Gasolina Comum
|Gasolina Aditivada
|Etanol
|Diesel Comum
|Diesel S10
|Lair
|6,39
|6,39
|4,69
|7,89
|7,99
|Canarinho
|6,35
|—
|4,79
|—
|—
|Center Posto
|6,29
|6,29
|4,69
|—
|—
|São Rafael
|6,49
|6,69
|4,99
|7,59
|7,99
|Diamante
|6,29
|—
|4,69
|7,69
|7,79
|Frical
|6,49
|6,69
|4,99
|7,59
|7,99
|Caratinga
|6,49
|—
|4,99
|7,39
|7,49
|Maluquinho
|6,27
|—
|4,64
|—
|6,17
|Mineirão
|6,49
|6,69
|4,99
|7,59
|7,99
|Esplanada
|6,49
|6,69
|4,99
|7,59
|7,99
|Boa Estrela
|—
|6,49
|4,89
|—
|6,59
|Itaúna I
|6,59
|—
|4,79
|6,08
|6,24
|Jahh Auto Posto
|6,49
|—
|4,99
|7,49
|7,89
|Posto do Irmão
|6,48
|6,58
|4,77
|6,88
|7,99
|Atlanta
|6,49
|6,69
|4,99
|7,39
|7,49
|Zacarias
|6,35
|—
|4,79
|7,59
|7,99
|Rede Siga Mais
|6,35
|—
|4,89
|6,89
|6,99
PREÇOS CARATINGA- 18 DE MARÇO DE 2026:
|Posto
|Gasolina Comum
|Gasolina Aditivada
|Etanol
|Diesel Comum
|Diesel S10
|Lair
|6,39
|6,39
|4,69
|7,89
|7,99
|Canarinho
|6,45
|—
|4,89
|—
|—
|Center Posto
|6,49
|6,49
|4,79
|—
|—
|São Rafael
|6,49
|6,69
|4,89
|—
|7,49
|Diamante
|6,49
|—
|4,89
|7,89
|7,99
|Frical
|6,49
|6,69
|4,89
|7,89
|7,99
|Caratinga
|6,49
|—
|4,89
|7,29
|7,49
|Maluquinho
|6,38
|—
|4,78
|—
|7,99
|Mineirão
|6,49
|6,69
|4,89
|7,39
|7,49
|Esplanada
|6,49
|6,69
|4,89
|7,39
|7,49
|Boa Estrela
|—
|6,49
|4,89
|—
|6,99
|Itaúna I
|6,59
|—
|4,79
|—
|—
|Jahh Auto Posto
|6,49
|—
|4,99
|7,89
|7,99
|Posto do Irmão
|6,48
|6,58
|4,65
|7,19
|7,99
|Atlanta
|6,49
|6,69
|4,89
|7,29
|7,49
|Zacarias
|6,45
|—
|4,89
|7,29
|7,49
|Rede Siga Mais
|6,35
|—
|4,89
|6,89
|6,99
CENÁRIO EM CARATINGA
Gasolina
Pequenas altas (até R$ 0,20)
Forte padronização em R$ 6,49
Etanol
Subidas leves (R$ 0,10 a R$ 0,20)
Concentração em R$ 4,89
Diesel (principal destaque)
Altas mais fortes após dia 14 (reajuste Petrobras)
Casos extremos: +R$ 1,00
Vários postos com aumento de R$ 0,30 a R$ 0,50