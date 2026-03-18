Diesel pressiona preço dos combustíveis em Caratinga

CARATINGA- O avanço no preço dos combustíveis em todo o país já reflete diretamente em Caratinga. Levantamento realizado pelo DIÁRIO nos dias 11 e 18 de março aponta aumento em praticamente todos os tipos de combustíveis. Destaque para o diesel.

No dia 13 de março, a estatal anunciou um aumento de R$ 0,38 por litro no preço de venda do diesel para as distribuidoras, válido a partir do dia 14. Esse foi o primeiro reajuste em mais de 400 dias, desde fevereiro de 2025.

Na prática, considerando a mistura obrigatória com 15% de biodiesel, o impacto estimado é de cerca de R$ 0,32 por litro nas bombas.

A análise realizada pelo DIÁRIO mostra que, embora a cidade tenha menor variação entre postos, o consumidor local já enfrenta, em alguns casos, preços mais altos.

Os dados revelam que o comportamento dos combustíveis em Caratinga não é uniforme, mas segue uma tendência de elevação gradual.

Gasolina: leve aumento e padronização

A gasolina comum, que variava entre R$ 6,27 e R$ 6,59 no dia 11, passou a oscilar entre R$ 6,35 e R$ 6,59 nesta quarta-feira (18), em Caratinga.

Apesar de alguns reajustes pontuais — como aumentos de até R$ 0,20 em determinados postos — o mercado local mostra uma tendência de estabilização em torno de R$ 6,49, indicando alinhamento de preços.

Etanol: alta discreta, mas contínua

O etanol apresentou subida na maioria dos postos, passando de uma faixa entre R$ 4,64 e R$ 4,99 para R$ 4,65 a R$ 4,99. A elevação foi menor que a da gasolina, mas consistente, reforçando o movimento de reajuste gradual.

Diesel: o maior impacto no bolso

O diesel foi o combustível que mais pesou no bolso do consumidor em Caratinga. O diesel comum chega a R$ 7,89 e o Diesel S10 alcançou até R$ 7,99.

Além dos aumentos, chama atenção a forte oscilação entre postos. Em alguns casos, o diesel S10 saltou mais de R$ 1 em uma semana.

Caratinga x Belo Horizonte

Na capital e região metropolitana:

Gasolina: R$ 5,89 a R$ 6,99

Etanol: R$ 4,29 a R$ 5,39

Diesel S10: R$ 6,29 a R$ 7,19

Já em Caratinga (18 de março):

Gasolina: R$ 6,35 a R$ 6,59

Etanol: R$ 4,65 a R$ 4,99

Diesel S10: R$ 6,99 a R$ 7,99

Afinal, está mais caro abastecer em Caratinga?

A resposta depende do combustível — mas, no geral, sim, em alguns casos está mais caro.

Se tratando da gasolina, Caratinga está dentro da faixa de BH, porém sem os preços mais baixos encontrados na capital. Ou seja: o consumidor local paga, em média, mais caro que os menores valores da região metropolitana

Em relação ao etanol, a situação é semelhante à gasolina, preços intermediários, sem grandes vantagens. O diesel, em Caratinga chega a R$ 7,99, enquanto em BH o teto é R$ 7,19.

Menos variação, mas menos concorrência

Um ponto importante revelado pelo levantamento é a diferença no comportamento do mercado. Em Belo Horizonte, a variação da gasolina chega a 18,68% entre postos

Em Caratinga, os preços são muito mais próximos entre si, o que indica menor concorrência agressiva, maior uniformidade de preços e menos oportunidades para o consumidor economizar

O que influencia os preços em Caratinga?

Especialistas apontam uma combinação de fatores que ajudam a explicar por que os preços locais podem ser mais altos: a logística e o transporte, cidades do interior dependem mais do transporte rodoviário, o que encarece o custo final, especialmente do diesel. Menor volume de consumo, pois postos em cidades menores compram menos combustível, o que reduz o poder de negociação com distribuidoras.

PREÇOS CARATINGA- 11 DE MARÇO DE 2026:

Posto Gasolina Comum Gasolina Aditivada Etanol Diesel Comum Diesel S10 Lair 6,39 6,39 4,69 7,89 7,99 Canarinho 6,35 — 4,79 — — Center Posto 6,29 6,29 4,69 — — São Rafael 6,49 6,69 4,99 7,59 7,99 Diamante 6,29 — 4,69 7,69 7,79 Frical 6,49 6,69 4,99 7,59 7,99 Caratinga 6,49 — 4,99 7,39 7,49 Maluquinho 6,27 — 4,64 — 6,17 Mineirão 6,49 6,69 4,99 7,59 7,99 Esplanada 6,49 6,69 4,99 7,59 7,99 Boa Estrela — 6,49 4,89 — 6,59 Itaúna I 6,59 — 4,79 6,08 6,24 Jahh Auto Posto 6,49 — 4,99 7,49 7,89 Posto do Irmão 6,48 6,58 4,77 6,88 7,99 Atlanta 6,49 6,69 4,99 7,39 7,49 Zacarias 6,35 — 4,79 7,59 7,99 Rede Siga Mais 6,35 — 4,89 6,89 6,99

PREÇOS CARATINGA- 18 DE MARÇO DE 2026:

Posto Gasolina Comum Gasolina Aditivada Etanol Diesel Comum Diesel S10 Lair 6,39 6,39 4,69 7,89 7,99 Canarinho 6,45 — 4,89 — — Center Posto 6,49 6,49 4,79 — — São Rafael 6,49 6,69 4,89 — 7,49 Diamante 6,49 — 4,89 7,89 7,99 Frical 6,49 6,69 4,89 7,89 7,99 Caratinga 6,49 — 4,89 7,29 7,49 Maluquinho 6,38 — 4,78 — 7,99 Mineirão 6,49 6,69 4,89 7,39 7,49 Esplanada 6,49 6,69 4,89 7,39 7,49 Boa Estrela — 6,49 4,89 — 6,99 Itaúna I 6,59 — 4,79 — — Jahh Auto Posto 6,49 — 4,99 7,89 7,99 Posto do Irmão 6,48 6,58 4,65 7,19 7,99 Atlanta 6,49 6,69 4,89 7,29 7,49 Zacarias 6,45 — 4,89 7,29 7,49 Rede Siga Mais 6,35 — 4,89 6,89 6,99

CENÁRIO EM CARATINGA

Gasolina

Pequenas altas (até R$ 0,20)

Forte padronização em R$ 6,49

Etanol

Subidas leves (R$ 0,10 a R$ 0,20)

Concentração em R$ 4,89

Diesel (principal destaque)

Altas mais fortes após dia 14 (reajuste Petrobras)

Casos extremos: +R$ 1,00

Vários postos com aumento de R$ 0,30 a R$ 0,50